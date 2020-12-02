Компания Лисина продаст около 2% НЛМК в рамках ускоренного букбилдинга

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продает 2% ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

На продажу выставлено около 120 млн акций. В результате сделки, организатором которой выступает Goldman Sachs International, доля Fletcher в НЛМК может сократиться с 81,4% до 79,4%.

Продающий акционер берет на себе обязательство lock up сроком на 3 месяца.

Прайсинг будет производиться в долларах. Цена закрытия торгов на LSE в среду - $26,78 за GDR (1 расписка соответствует 10 акциям), на Московской бирже (основная сессия) - 202,9 руб. Таким образом, рыночная цена выставленного на продажу пакета - около $320 млн и 24,3 млрд руб. Предыдущее ABB, состоявшееся летом прошлого года, когда компания Лисина продала 2,6% НЛМК, прошло с дисконтом 6,2% к последней цене закрытия на LSE и 6,4% к цене Мосбиржи (соответственно $25,32 и 159,6 руб.).

Источник, близкий к акционеру НЛМК, заявил "Интерфаксу", что новая сделка, увеличивающая ликвидность акций компании, является шагом к увеличению ее веса в индексе MSCI.

Владимиру Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК провел IPO в декабре 2005 года. Тогда 7% капитала компании было продано структурами Лисина по $14,5 за одну GDR, сумма сделки составила $609 млн. В декабре 2016 года Fletcher продала на рынке 1,5% капитала НЛМК, основной владелец компании заработал на сделке $153,1 млн.