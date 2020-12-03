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СМИ узнали об обсуждении ОПЕК+ увеличения нефтедобычи на 0,5 млн б/с

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ начали официальное заседание с обсуждения увеличения нефтедобычи на 500 тыс. б/с с января или позже, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее источники "Интерфакса" говорили, что в качестве одного из вариантов обсуждалось наращивание нефтедобычи на 0,5 млн б/с каждый месяц.

Агентство сообщает, что сейчас речь идет о возможном увеличении нефтедобычи на 0,5 млн б/с, с последующей ежемесячной переоценкой ситуации.

Bloomberg со ссылкой на делегатов также сообщает, что Россия председательствует на заседании министров стран ОПЕК+ одна, хотя обычно сопредседателем была и Саудовская Аравия.

ОПЕК ОПЕК+

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