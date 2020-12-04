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АДР Ozon выросли на 11%, расписки более чем на 70% превысили цену IPO

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon утром в пятницу продолжили рост, взлетев более чем на 10% на фоне сохраняющегося повышенного спроса инвесторов.

На Московской бирже)цена АДР Ozon к 10:47 выросла до 3880 рублей (+11,1%), максимальная цена составила 3984 рубля (+14,1%); объем торгов превысил 0,786 млрд рублей.

Торги расписками Ozon начались 24 ноября, с момента старта торгов на бирже NASDAQ под тикером "OZON". Текущая цена АДР Ozon более чем на 70% превышает цену размещения в $30 за штуку (2272,65 рубля).

Ozon

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