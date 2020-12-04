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Организаторы Олимпиады в Токио попросили еще $2,4 млрд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Для организации Олимпийских игр в Токио в 2021 году потребуется еще $2,4 млрд, сообщил исполнительный директор оргкомитета игр Тосиро Муто. Из этой суммы $1,5 млрд нужны на оперативные нужды, связанные с переносом игр, а еще $900 млн - на меры борьбы с коронавирусом.

Муто заверил, что организаторы делают все, что могут, чтобы снизить расходы и добиться понимания у общественности.

Раньше бюджет Олимпиады оценивался в $13 млрд.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии. Теперь Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Токио Олимпиада Тосиро Муто Япония коронавирус

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