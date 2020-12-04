Глазенберг покинет пост СЕО Glencore

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Айвен Глазенберг уйдет с поста СЕО Glencore в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении швейцарского сырьевого трейдера.

Компанию возглавит 45-летний Гари Нэгл, который пришел в компанию в 2000 году и сейчас возглавляет глобальный угольный бизнес, базируясь в Сиднее.

В начале следующего года Нэгл переедет в Швейцарию и будет работать вместе с Глазенбергом в рамках передачи полномочий.

Айвен Глазенберг возглавляет Glencore уже почти 20 лет, с января 2002 года. Его карьера в компании началась в 1984 году, с работы в угольном подразделении трейдера в ЮАР. С 1990 по 2002 Глазенберг, как и его преемник, возглавлял глобальный угольный бизнес Glencore. При Глазенберге Glencore в 2011 году провела IPO в Лондоне и Гонконге, разместив акции на $10 млрд, а в 2013 году осуществила слияние с горнодобывающей группой Xstrata, в результате которого была создана компания с капитализацией порядка $80 млрд.

Гари Нэгл пришел в Glencore в 2000 году. В 2008-2013 годах он был CEO Prodeco, колумбийского угольного подразделения группы, в 2013-2018 годах возглавлял бизнес Glencore по производству сплавов.

Glencore была основана в 1974 году американским предпринимателем бельгийского происхождения Марком Ричем, который более не принимает участие в ее деятельности. До мая 2011 года компания принадлежала менеджменту во главе с Глазенбергом. В результате IPO в Лондоне и Гонконге Glencore разместила 16% своих акций, капитализация компании на тот момент составила около $60 млрд.

Штаб-квартира Glencore располагается в швейцарском Бааре.