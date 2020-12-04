Инфляция в РФ за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь год

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - За январь-ноябрь 2020 года цены в РФ выросли на 4,05%, сообщил в пятницу Росстат.

Таким образом инфляция за 11 месяцев уже превысила прогноз правительства на весь 2020 год, который равняется 3,8%, и уже подбирается к верхней границе интервала ЦБ (3,9-4,2%), которую с большой вероятностью достигнет на следующей неделе.

Инфляция в РФ в ноябре составила 0,71% после 0,43% в октябре. Она совпала с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленным "Интерфаксом", который также равнялся 0,7%, но оказалась значительно выше прогноза Минэкономразвития, которое в начале прошлого месяца ожидало инфляцию на уровне 0,4% в ноябре "при стабилизации курсовой динамики".

Как сообщалось, Росстат с целью повышения репрезентативности данных с сентября стал публиковать оперативные данные по месячной инфляции с точностью до сотых, а не до десятых.

В годовом выражении инфляция в ноябре 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 4,42% с 3,99% в октябре, с 3,67% в сентябре, 3,58% в августе, 3,4% в июле, 3,2% в июне и 3,0% в мае, 3,1% в апреле, 2,5% в марте, 2,3% в феврале и 2,4% в январе.

Годовая инфляция достигла максимума с июля 2019 года (тогда она равнялась 4,6%), в августе 2019 года снизилась до 4,3% и последовательно снижалась до 2,3% в феврале 2020 года, когда было достигнуто дно по годовой инфляции.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре составил 100,50% (в ноябре 2019 года - 100,22%), в годовом выражении - 103,87%.

Продовольственные товары в ноябре 2020 года подорожали на 1,34% (в ноябре 2019 года - подорожали на 0,45%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,81% (подорожали на 0,21%).

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,58% (выросли на 0,23% в ноябре 2019 года).

Медикаменты в ноябре подорожали на 1,1%, в том числе термометры медицинские ртутные - на 7,6%. Бензин в ноябре подорожал лишь на 0,1%.

Сигнал ЦБ

Банк России на заседании совета директоров 23 октября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. Эта комбинация - неизменность и ставки, и сигнала - используется регулятором второй раз подряд. В сентябре ЦБ так же, оставив ставку неизменной, повторил июльский сигнал.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год равняется 3,9-4,2%, на 2021 год - 3,5-4%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг на съезде "Опоры России" заявила, что инфляция в России складывается чуть выше прогноза ЦБ РФ, но экономическая ситуация не создает дополнительных долгосрочных проинфляционных рисков.

"Мы видим, что инфляция чуть выше идет наших прогнозов, но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать, и, по нашим прогнозам, инфляция в следующем году будет 3,5-4%, и это подразумевает проведение в следующем году еще мягкой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

Большинство экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце ноября-начале декабря, уже не ждут, что ЦБ 18 декабря решится на снижение ключевой ставки на фоне ускорения инфляции в конце года и превышения его прогноза (хотя еще по опросу месяц назад чуть более половины экспертов считали, что ставка до конца года будет снижена до 4,0% с 4,25%).

При этом консенсус-прогноз экономистов по инфляции на 2020 год резко вырос - до 4,4% с 4,0% по опросу месяц назад.

Консенсус по инфляции на 2021 год при этом не изменился и составляет 3,5%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в следующем году. Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года равняется 4,0%.