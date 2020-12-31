Инфляция в РФ в 2020 г. разогналась до максимальных с 2016г 4,9%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2020 года, по предварительным данным, ускорилась до 0,8% с 0,7% в ноябре и 0,4% в октябре, сообщил в четверг Росстат.

Инфляция в декабре 2020 года превысила как ожидания аналитиков, так и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%, Минэкономразвития ожидало инфляцию в декабре в интервале 0,6-0,7%.

В целом за 2020 год инфляция, по предварительным данным Росстата, составила 4,9% после 3,0% в 2019 году. Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года (когда она равнялась 5,4%), в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.

Рост цен по итогам 2020 года более чем на 1 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который равнялся 3,8%, и еле уложился в последний прогноз ЦБ, который только в середине декабря повысил его до 4,6-4,9% с 3,9-4,2%.

Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг, чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (520 видов), будут предоставлены 12 января 2021 года.

Согласно предварительным данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали на 1,5%, а в целом за 2020 год - на 6,7%, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года (2,6%).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,4%, а за год 4,8% (3,0% в 2019 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,4%, а за 2020 год - на 2,7% (3,8% в 2019 году).

Как сообщалось, официальной прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце декабря "Интерфаксом", по инфляции на 2021 год составляет 3,5%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в 2021 году.

Банк России на заседании совета директоров 18 декабря ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце года.

При этом новый сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл, что пространство для снижения ставки в принципе остается.

"С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.