Итальянская Moncler купит Stone Island в рамках сделки на 1,15 млрд евро

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский производитель люксовой верхней одежды Moncler договорился о покупке своего более мелкого конкурента Stone Island.

Стоимость компании в рамках сделки оценивается в 1,15 млрд евро.

При этом покупка будет состоять из двух этапов: вначале Moncler приобретет 70% компании, владеющей Stone Island, у главного исполнительного директора Карло Риветти и его семьи, а затем выкупит оставшиеся 30% у сингапурского государственного инвестфонда Temasek.

Члены семьи Риветти подпишутся на новые акции Moncler, эквивалентные 50% денежного вознаграждения в размере 37,51 евро за акцию, говорится в совместном заявлении компаний. Temasek также получит возможность подписаться на акции, однако в случае, если фонд предпочтет денежные средства, Moncler заплатит 748 млн евро.

Оценка Stone Island в 16,6 раз превышает EBITDA компании за 2020 год.

Консолидация в люксовом сегменте приходится на период восстановления отрасли после пандемии коронавируса, которая ударила по продажам в сегментах, зависимых от туристов, пишет Financial Times. Между тем отрасль получила некоторую поддержку за счет устойчивости китайского рынка.

Акции Moncler в ходе торгов в Милане в понедельник дорожают на 4%.