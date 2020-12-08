Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,8%, при этом подросли бумаги золотодобывающих компаний

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3176,82 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1357,9 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,7 рубля (+0,06 рубля), золото - $1871 за тройскую унцию (+0,3%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,3%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация по индексу РТС. Инвесторы на мировых фондовых рынках вновь проявляют консерватизм после объявления санкций США в отношении китайских чиновников и роста числа заражений COVID-19 в отдельных регионах (директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Фаучи предупредил, что предстоящие рождественские праздники в отношении распространения коронарвируса несут больший риск, чем прошедший День благодарения). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вверх, считает эксперт.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, рынки в целом уже учли позитивные новости и остро нуждаются в новой порции поддерживающих драйверов. Однако накануне рынки узнали, что прогресса в переговорах по Brexit так и не достигнуто: в совместном заявлении по итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании и председателя Еврокомиссии сообщается, что "условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров". Переговоры по устранению противоречий, согласно заявлению, продолжатся "в ближайшие дни".

В США, несмотря на определенный прогресс в переговорах в Конгрессе по новой порции стимулов, интрига по сроку их запуска также сохраняется. Кроме того, рост заболеваемости COVID-19 в стране также настораживает инвесторов.

Учитывая некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков, в первой половине торговой сессии вторника можно ожидать умеренного снижения индекса МосБиржи, целевым диапазоном на вторник выступит область 3160-3200 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных событий станет День инвестора ММК.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,5%, Nasdaq (+0,5%, к 12520 пунктам) обновил рекордный максимум по итогам второго дня торгов подряд.

Инвесторы в понедельник видели мало причин для продолжения роста рынка акций, оценивая перспективы принятия новых мер господдержки в США, пишет MarketWatch. Некоторые экономисты призывают Конгресс США как можно скорее принять новый пакет стимулов, чтобы помочь американцам пережить пандемию, пока вакцина от коронавируса не станет массово доступна.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Как сообщает Associated Press, ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.

Между тем, как сообщает CNBC, Конгресс США намерен проголосовать за продление финансирования правительства на одну неделю, до 18 декабря. Если конгрессмены не смогут до пятницы принять закон о финансировании госучреждений в следующем бюджетном году или отложить дедлайн, правительству грозит "шатдаун".

Обеспокоенность инвесторов вызывает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в США. За минувшие семь дней среднее число новых выявленных случаев заражения в США составило рекордные 196,2 тыс. человек в день, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Рост ВВП Японии в III квартале пересмотрен до 22,9% с 21,4% в годовом выражении на фоне восстановления бизнеса и потребительских расходов после шока весной, вызванного началом пандемии COVID-19, свидетельствуют окончательные данные. Во втором квартале экономика Японии рухнула на беспрецедентные 28,1%. Рост ВВП в июле-сентябре составил 5,3% относительно предыдущих трех месяцев, что также является рекордом, а предварительные данные указывали на увеличение на 5%.

В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы.

Правительство Японии готовит дополнительный пакет финансовой помощи экономике на сумму почти 74 трлн иен ($707 млрд), заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Позднее во вторник его должен одобрить кабинет министров.

Нефть утром во вторник также проседает на фоне роста числа заражений COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,3 за баррель (-1% и -0,9% в понедельник), январская цена WTI - $45,35 за баррель (-0,9% и -1,1% накануне).

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.