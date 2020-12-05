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ЕС и Лондон не договорились по отношениям после Brexit

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли в субботу завершить работу над соглашением по отношениям между сторонами после Brexit.

В совместном заявлении они сказали, что достигли прогресса по многим вопросам, но между ними остались существенные разногласия.

Британский премьер и глава Еврокомиссии попросят своих главных переговорщиков возобновить работу завтра в Брюсселе. В понедельник вечером они обсудят итоги завтрашнего раунда переговоров.

Великобритания и ЕС стремятся до конца года согласовать условия, по которым будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда британцы окончательно выйдут из Евросоюза.

Евросоюз Борис Джонсон Урсула фон дер Ляйен Brexit

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