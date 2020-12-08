ЦБ предложил правительству ускорить процесс выхода из капитала банков

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает правительству ускорить процесс выхода из капитала банков, а если РФ все же остается в них, у таких банков не должно быть преференций, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Мы намерены продать "Открытие" и другие банки после завершения санации. То же самое считаем необходимым предложить правительству - ускорить этот процесс и без необходимости не оставлять в своей собственности финансовые институты. Если такие финансовые институты все же остаются в собственности правительства, они не должны иметь преференций, когда они участвуют в рыночной конкурентной среде", - заявил он в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Швецов добавил, что меры по субсидированию отраслей экономики, которые правительство осуществляет через банки, должны реализовываться через все банки, "а не через избранные". "Это очень важно, иначе банки, которые не допущены к субсидированию, будут просто терять свою клиентскую базу", - пояснил первый зампред ЦБ.

Он также заявил о необходимости выравнивания правительством доступа банков к информации.