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Греф рассказал о переговорах по продаже украинской "дочки" Сбербанка

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России ведет переговоры с желающими купить дочерний украинский банк, но результатов пока нет, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис 30 ноября говорил, что надеется найти "какую-то приемлемую конструкцию для властей этой страны, чтобы выйти с рынка". "На сегодняшний день наш банк там является, пожалуй, одним из лучших банковских активов страны. Наверное, нам совершенно не стыдно будет продать его тому покупателю, которого согласуют украинские власти", - сказал Хасис.

Вв январе 2020 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что НБУ согласует продажу украинского дочернего банка Сбербанка, если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Сбербанк Герман Греф

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