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ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране

ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью украинского государственного Ощадбанка.

"Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба Верховного суда в соцсети Facebook.

Ранее со ссылкой на Ощадбанк сообщалось, что Северный апелляционный хозяйственный суд 10 августа удовлетворил апелляцию украинского банка в рамках его спора со Сбербанком России о праве собственности на торговую марку "Сбербанк". Спор продолжался четыре года.

"Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк", - отмечал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

В пресс-службе Ощадбанка агентству "Интерфакс" заявляли, что победа Ощадбанка в этом деле подтверждает за ним право на ТМ "Сбербанк", но при этом не запрещает украинской дочке российского Сбербанка использовать название "Сбербанк".

Ощадбанк намерен продолжать отстаивать свои права в рассмотрении его основного иска о незаконности переименования Сбербанка России на Украине в Сбербанк, поданного в декабре 2016 года, в ответ на который Сбербанком России был подан встречный иск.

Украина Сбербанк

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