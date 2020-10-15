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Сбербанк отказался от докапитализации дочернего банка на Украине на $152 млн

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России 7 октября решил отказаться от планировавшегося размещения допэмиссии акций украинского дочернего Сбербанка за счет взносов в его капитал на сумму 4,3 млрд гривен ($152 млн по текущему курсу, официальный курс на 15 октября – 28,32 грн/$1.). Об этом сообщил украинский банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в четверг.

Ныне отозванное решение о выпуске 4,3 млрд акций банк принял 26 июня.

Сбербанк России является единственным собственником украинского Сбербанка. Российский банк уже несколько лет безуспешно пытается продать украинский актив.

Глава Сбербанка России Герман Греф ранее заявлял, что банк надеется на рациональное решение вопроса со своей украинской "дочкой" со стороны президента и правительства Украины. Речь идет о том, чтобы украинскому Сбербанку либо разрешили нормально работать, либо разрешили Сбербанку России продать свою "дочку", пояснял Греф.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года Сбербанк по размеру активов занимал 9-е место среди 75 действовавших на Украине банков.

Сбербанк Украина

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