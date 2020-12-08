Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

Великобритания выделит компаниям $40 млрд на переход к чистой энергетике

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 годах для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме.

Регулятор во вторник отметил в пресс-релизе, что эта сумма на 20% превышает изначально планировавшийся максимальный объем инвестиций. Ofgem может инвестировать еще 10 млрд фунтов стерлингов в проекты возобновляемой энергетики, включая подготовку к запуску офшорных ветряных установок в Северном море.

В миреВ ЕС предупредили, что к 2050 году намерены отказаться от ископаемых энергоносителейЧитать подробнее

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки "зеленых" отраслей и борьбы с изменением климата. Как отмечает Bloomberg, операторы энергосетей должны подготовиться к переходу к низкоуглеродной экономике, в то время как задача Ofgem гарантировать, что этот переход не приведет к росту расходов потребителей.

"Речь идет о масштабных инвестициях, и мы все будем платить за это. Поэтому мы говорим компаниям, что они должны внести свой вклад, - заявил журналистам глава Ofgem Джонатан Брерли. - Это означает сокращение доходов акционеров".

Ofgem ввел пятилетний ценовой контроль, чтобы ограничить прибыль энергетических компаний. Рентабельность капитала будет ограничена на 4,55% по сравнению с изначально предлагавшимися 4,2%, однако это значительно ниже 6,5%, на которых настаивали компании, указывая на необходимость привлечения инвесторов.

В рамках инвестиционной программы Ofgem энергетическая компания SSE Plc получит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что на 10% меньше суммы, указанной в ее бизнес-плане. Оператору газовых и электросетей National Grid будет выделено 5,4 млрд на модернизацию электросетей и 2,1 млрд – на систему газоснабжения. Это примерно на четверть меньше той суммы, которую запрашивала компания. В National Grid заявили, что изучают решение Ofgem и решают, обжаловать ли его.

Великобритания

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о федеральном бюджете

Путин подписал закон о федеральном бюджете

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы, его зам уволен

Итоги года: 2020

Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2021 год

Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2021 год

Всемирный экономический форум в 2021 г. перенесен из Давоса в Сингапур

Всемирный экономический форум в 2021 г. перенесен из Давоса в Сингапур
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Тинькофф банк задумался о запуске ипотечного кредитования

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');