Великобритания выделит компаниям $40 млрд на переход к чистой энергетике

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 годах для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме.

Регулятор во вторник отметил в пресс-релизе, что эта сумма на 20% превышает изначально планировавшийся максимальный объем инвестиций. Ofgem может инвестировать еще 10 млрд фунтов стерлингов в проекты возобновляемой энергетики, включая подготовку к запуску офшорных ветряных установок в Северном море.

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки "зеленых" отраслей и борьбы с изменением климата. Как отмечает Bloomberg, операторы энергосетей должны подготовиться к переходу к низкоуглеродной экономике, в то время как задача Ofgem гарантировать, что этот переход не приведет к росту расходов потребителей.

"Речь идет о масштабных инвестициях, и мы все будем платить за это. Поэтому мы говорим компаниям, что они должны внести свой вклад, - заявил журналистам глава Ofgem Джонатан Брерли. - Это означает сокращение доходов акционеров".

Ofgem ввел пятилетний ценовой контроль, чтобы ограничить прибыль энергетических компаний. Рентабельность капитала будет ограничена на 4,55% по сравнению с изначально предлагавшимися 4,2%, однако это значительно ниже 6,5%, на которых настаивали компании, указывая на необходимость привлечения инвесторов.

В рамках инвестиционной программы Ofgem энергетическая компания SSE Plc получит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что на 10% меньше суммы, указанной в ее бизнес-плане. Оператору газовых и электросетей National Grid будет выделено 5,4 млрд на модернизацию электросетей и 2,1 млрд – на систему газоснабжения. Это примерно на четверть меньше той суммы, которую запрашивала компания. В National Grid заявили, что изучают решение Ofgem и решают, обжаловать ли его.