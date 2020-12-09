СП выявила связанные с хищением и коррупцией нарушения на 24 млрд руб.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - За прошлый и текущий год Счетная палата (СП) выявила 128 нарушений, связанных с хищением бюджетных средств, нецелевым их использованием и коррупцией на 24 млрд рублей, сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин.

Об этом Кудрин написал в своем твиттере в среду. Он напомнил, что сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

"Действия государства должны быть прозрачными и подконтрольными обществу. Нужно активнее внедрять стандарты открытости", - считает глава СП.