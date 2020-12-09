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Аналитики ЦБ сообщили об околонулевой динамике ВВП в ноябре к октябрю

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ в ноябре 2020 года, по оперативным данным, показал околонулевую динамику к октябрю, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю. С учетом роста в IV квартале 2019 года годовое снижение ВВП, вероятно, усилится в IV квартале 2020 года по сравнению с III кварталом", - отмечается в документе.

При этом, по мнению экспертов, негативное влияние пандемии на экономическую активность в IV квартале будет гораздо меньшим, чем во II квартале 2020 года, в силу более мягкого характера текущих ограничительных мер.

Аналитики ЦБ ждут возобновления восстановления экономики в первой половине 2021 года по мере спада пандемии и снятия большинства коронавирусных ограничений.

"До нормализации эпидемической обстановки скорее всего будет превалировать консервативная модель потребительского поведения, сопровождаемая повышенной склонностью к сбережениям, сдвигами спроса от потребительских услуг к товарам, прежде всего продовольственным, а также в пользу товаров и услуг более низких ценовых категорий. Оперативная статистика потребления в ноябре подтверждает наметившийся тренд на экономию", - подчеркивают эксперты.

ЦБ РФ

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