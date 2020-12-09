ЦБ может получить право ограничивать комиссию платежных систем, взимаемую с банков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ может получить право ограничивать выплаты банков платежным системам (Visa, MasterCard, "Мир" и другим) за переводы с карт, соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Поправки, с которыми ознакомился "Интерфакс", планируется рассмотреть в четверг на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Они вносят изменения в полномочия совета директоров ЦБ.

При необходимости совет директоров Банка России будет определять "максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем" и уплачиваемых банками в рамках этих систем за переводы с использованием платежных карт, следует из законопроекта.

В случае принятия норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ограничение эквайринговых комиссий

В 2019 году Госдума наделила ЦБ полномочиями по ограничению тарифов комиссий, которые банк берет с ритейлеров при безналичном расчете клиентов (эквайринг). ЦБ воспользовался этим правом и в качестве антикризисной меры до 30 сентября 2020 года ограничил комиссию банков по ряду онлайн-операций и по оплате медицинских услуг уровнем в 1%. Вслед за решением Центробанка ограничить эквайринговые комиссии на онлайн-покупки многие банки изменили условия программ лояльности, снизив размер кэшбэка для клиентов.

В конце ноября, выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что к таким шагам важно относиться как к временным. "Рынок должен развиваться, как должны формироваться и цены, - под влиянием конкуренции, борьбы за клиента. В нашей финансовой системе исторически велика доля крупных игроков, и Банк России создает инфраструктуру, чтобы менее крупные банки могли конкурировать с крупными. Это СБП (Система быстрых платежей - ИФ) - она уже трансформирует рынок платежей от человека к человеку, так называемых С2С-платежей, а также теперь банки должны будут обеспечить и прием платежей по QR-коду, то есть от людей торгово-сервисным предприятиям. И это - альтернатива традиционному эквайрингу, конкуренция за то, как будет совершен платеж. Это будет влиять, в частности, на уровень комиссий", - сказала Набиуллина.