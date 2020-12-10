Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Волна зимнего холодного воздуха и первый за зиму день с минусовой температурой в Западной Европе подняли цену газа на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев.

На голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов в четверг выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца.

Это максимальное значение за последние 1 год и 8 месяцев – с 10 апреля 2019 года.

Впрочем, уже с пятницы синоптики обещают восходящий температурный тренд, что неизбежно понизит котировки голубого топлива.

Европа в декабре 2020 активнейшим образом расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 9 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Поступление сжиженного природного газа в газопроводную сеть Европы с терминалов СПГ в декабре может повторить по объемам результат ноября 2020 года (однако в годовом сравнении это подразумевает 35-процентное снижение).