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Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Максимальная за 20 месяцев цена на газ, приостановка разработка вакцины в Австралии, двое погибших при пожаре в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19. На первой фазе испытания препарата, в котором приняли участие 216 человек, было выявлено, что, несмотря на отсутствие серьезных побочных эффектов, выработавшиеся после вакцинирования испытуемых антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

- Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19. Это решение, как ожидается, даст FDA возможность в скором времени разрешить экстренное применение этого препарата в США.

- 106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента. Иск нацелен на пересмотр результатов президентских выборов в ряде ключевых штатов.

- Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев. На голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца.

- Два человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Москве. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Керченской.

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