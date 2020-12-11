Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

"АвтоВАЗ" отменил "четырехдневку" с 1 января

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отменило приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года.

"Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров" - говорится в сообщении производителя.

Компания при этом отмечает существующие неопределенности относительно развития рынка в 2021 году, который, "по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года".

"Предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю, которая возможна только при сохранении текущего уровня спроса на новые автомобили", - сказано в сообщении "АвтоВАЗа".

В случае негативного сценария развития рынка в следующем году в I квартале компания может вернуться к вопросу о введении неполной 4-дневной рабочей недели, чтобы сохранить рабочие места.

Владельцем "АвтоВАЗа" является голландская Alliance Rostec Auto B.V., в которой 66,2% - у французской Renault, 33,8% - у "Ростеха".

АвтоВАЗ

Новости по теме

Новости

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Производители масла выразили готовность снижать цены

Производители масла выразили готовность снижать цены

Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 18 августа

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');