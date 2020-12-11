"АвтоВАЗ" отменил "четырехдневку" с 1 января

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отменило приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года.

"Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров" - говорится в сообщении производителя.

Компания при этом отмечает существующие неопределенности относительно развития рынка в 2021 году, который, "по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года".

"Предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю, которая возможна только при сохранении текущего уровня спроса на новые автомобили", - сказано в сообщении "АвтоВАЗа".

В случае негативного сценария развития рынка в следующем году в I квартале компания может вернуться к вопросу о введении неполной 4-дневной рабочей недели, чтобы сохранить рабочие места.

Владельцем "АвтоВАЗа" является голландская Alliance Rostec Auto B.V., в которой 66,2% - у французской Renault, 33,8% - у "Ростеха".