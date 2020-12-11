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"Кубышка" Сургутнефтегаза за 9 месяцев достигла 3,8 трлн рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" ("кубышка") в третьем квартале увеличились на 497 млрд рублей, достигнув 3,808 трлн рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

На начало 2020 года размер ликвидных активов "Сургутнефтегаза" составлял 2,977 трлн рублей, а на конец первого квартала он вырос до 3,736 трлн рублей. По итогам второго квартала размер "кубышки" сократился до 3,311 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

Сургутнефтегаз

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