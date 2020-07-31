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"Кубышка" "Сургутнефтегаза" за квартал "похудела" на 425 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза", которые рынок называет "кубышкой", по итогам II квартала 2020 года сократились на 425 млрд рублей - до 3,311 трлн рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

На начало 2020 года в "кубышке" было 2,977 трлн рублей, на конец марта - 3,736 трлн рублей. Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

В апреле-июне "Сургутнефтегаз" получил 280 млрд рублей убытка по РСБУ. Прибыль компании за полугодие составила 436,872 млрд рублей против 37,93 млрд рублей убытка годом ранее. В январе-марте текущего года компания отразила в отчете прибыль в 716,937 млрд рублей.

Полугодовая выручка "Сургута" упала на 38% - до 492,999 млрд рублей, валовая прибыль - на 59% - до 108,394 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" хранит триллионы рублей на валютных депозитах, поэтому главным драйвером его финансовой модели являются изменения курсов валют, под влиянием которых меняется рублевая оценка накоплений на депозитах.

Сальдо прочих доходов и расходов (на этих статьях отражается изменение стоимости валютных накоплений) составило за шесть месяцев 2020 года положительную величину в 404 млрд рублей, тогда как годом раньше было минус 309 млрд рублей, что в итоге определило динамику чистой прибыли.

Сургутнефтегаз

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