"Кубышка" "Сургутнефтегаза" к концу 2020 года достигла 3,567 трлн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" ("кубышка") по итогам 2020 года составили 3,567 трлн рублей, сократившись в четвертом квартале на 241 млрд рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

На начало 2020 года размер ликвидных активов "Сургутнефтегаза" составлял 2,977 трлн рублей, а на конец первого I квартала он вырос до 3,736 трлн рублей, по итогам II квартала размер "кубышки" сократился до 3,311 трлн рублей, а в III квартале составил 3,808 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

В 2020 году компания увеличила прибыль по РСБУ в семь раз - до 729,578 млрд рублей. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали годовую прибыль компании на уровне 755 млрд рублей.

Дивиденды "Сургутнефтегаза" по "префам" за 2020 год, согласно расчетам "Интерфакса", могут составить 6,72 рубля на акцию (прогноз - 6,85 рубля на акцию).

Что касается "префов", что это достаточно "щедрые" дивиденды для "Сургутнефтегаза". Такой уровень дивидендов компания может выплатить в четвертый раз за последние годы. В предыдущий раз компания выплачивала относительно высокие дивиденды по итогам 2018 года - по 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года - 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей), а также за рекордный 2014 год - тогда выплаты составили 8,21 руб. на акцию на фоне чистой прибыли в 892 млрд рублей.

Практически весь 2020 год прибыль "Сургутнефтегаза" стремилась к рекордам - этому способствовали его многомиллиардные валютные накопления, которые компания хранит на банковских счетах и которая затмевает финансовые результаты компании от нефтяной деятельности.

Из-за скачка курса доллара США до 77,73 рубля в первом квартале прибыль "Сургутнефтегаза" за период выросла до 716,9 млрд рублей, но во втором квартале при курсе в 69,95 рублей она снизилась до 436,9 млрд рублей. На конец третьего квартала курс доллара подскочил до 79,68 рублей, в результате чистая прибыль "Сургутнефтегаз" достигла отметки в 904 млрд рублей, превысив максимальный результат того самого рекордного 2014 года (892 млрд руб.). На 31 декабря курс доллара к рублю снизился до 73,89 рублей, в результате чего компания получила убыток за IV квартал в 175 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения "Сургутнефтегаза" по итогам 2020 года выросла в 7 раз - до 877,218 млрд рублей, выручка снизилась на 31% - до 1,062 трлн рублей, валовая прибыль - в 1,7 раза, до 274,498 млрд рублей.