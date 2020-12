Reddit купила соцсеть для создания видео Dubsmash

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Reddit Inc., владеющая одноименным социально-новостным порталом, купила приложение для создания и обмена видео Dubsmash, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, эта сделка стала для 15-летней Reddit первым крупным приобретением. Компания не раскрыла финансовые условия сделки.

По условиям соглашения, Dubsmash сохранит свое независимое приложение на устройствах Apple и Android. Инструменты создания видео, разработанные компанией, будут также включены в приложение Reddit.

Возможность создания и редактирования видео принесла успех приложению TikTok, что побудило принадлежащий Facebook Inc. Instagram и Snapchat, владельцем которого является Snap Inc., ввести аналогичные функции. Популярностью также пользуются платформы, которые позволяют вести прямые трансляции, включая Twitch (принадлежит Amazon.com) и YouTube (Alphabet Inc.).

"Переход к видео будет масштабнее, чем переход к мобильной связи, - сказал гендиректор Reddit Стив Хаффман. - Мы все еще только в начале".

Reddit уже предлагает пользователям функцию загрузки видео и ведения прямых трансляций, однако имеет ограниченные возможности редактирования. По словам Хаффмана, благодаря покупке Dubsmash компания получит более совершенную систему создания пользовательских видео быстрее, чем она разработала бы свою собственную.

"Стоимость создания видео снижается, технологии записи и кодирования продолжают совершенствоваться, а что касается рекламы, видеореклама более эффективна", - добавил Хаффман.

Dubmash

Созданная в 2015 году Dubsmash была оценена в $47,5 млн в 2016 году и привлекла около $20 млн в 2019 году, свидетельствуют данные PitchBook.

По оценке Sensor Tower Inc., приложение Dubsmash было скачано около 197 млн раз. В компании заявляют, что около 30% пользователей входят в приложение ежедневно и создают видео.

Dubsmash позиционирует себя как приложение для недостаточно представленных в крупных соцсетях групп. "Наша цель - показать другую сторону интернета", - сказал сооснователь и президент Dubsmash Сучит Даш.

Он не стал раскрывать число пользователей приложения, однако заявил, что 70% из них - женщины. Помимо этого, по словам Даша, около четверти чернокожих подростков в США используют Dubsmash.

Reddit

Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Компания была основана в 2005 году и до сих пор остается частной. По данным PitchBook, в рамках последнего раунда финансирования в феврале 2019 года Reddit была оценена в $3 млрд. С момента своего основания компания привлекла более $550 млн.

В этом году Reddit впервые раскрыла число ежедневно активных пользователей. В октябре оно составило 52 млн человек.