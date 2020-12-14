ОПЕК немного ухудшил прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что незначительно ниже оценки, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Более слабые, чем ожидалось, данные по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за третий квартал на фоне снижения спроса на транспортное топливо в США и европейских странах ОЭСР привели к пересмотру спроса в сторону понижения на 0,18 млн б/с – до 89,99 млн б/с.

В то же время, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, был пересмотрен в сторону повышения на 0,16 млн б/с благодаря более большему, чем ожидалось, потреблению в Китае на фоне устойчивого восстановления в различных секторах экономики, а также улучшающихся данных из Индии.

По оценкам ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

"Неопределенность, связанная с воздействием COVID-19 на транспортный сектор, в дополнение к изменениям на рынке труда в странах с развитой экономикой, по оценкам, ограничит восстановление транспортного топлива уровнем 2019 года", - добавляют эксперты организации.

Предварительные данные за октябрь показали, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР упали на 46,3 млн баррелей – до 3,145 млрд. Это на 252,5 млн барр. выше, чем за тот же период год назад и на 200,3 млн барр. выше среднего значения за последние пять лет. При этом запасы нефти снизились на 21,5 млн барр., а запасы нефтепродуктов - на 24,8 млн барр.

Предварительные данные за ноябрь показали, что общие коммерческие запасы нефти в США упали по сравнению с прошлым годом на 22,6 млн баррелей и составили 1,354 трлн баррелей. Это на 64 млн баррелей больше, чем год назад, и на 59,5 млн баррелей больше, чем в среднем за последние пять лет. Запасы нефти выросли на 3,6 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов упали на 26,2 млн баррелей месяц к месяцу.