Ключевые акционеры VW поддержали CEO, не дав разгореться конфликту

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ключевые акционеры Volkswagen AG (VW), а также профсоюзные лидеры выступили в поддержку стратегии главного исполнительного директора компании Герберта Дисса, положив, таким образом, конец конфликту, развивавшемуся в компании в течение нескольких недель.

Акции Volkswagen AG прибавляют в цене 5% на торгах во Франкфурте во вторник.

Стремление Дисса ускорить изменение стратегии бизнеса за счет фокусировки на производстве электромобилей, а также быстрое заполнение свободных позиций в руководстве компании вызвали протест, в частности, у профсоюзных лидеров, которые, по законодательству ФРГ, занимают половину мест в совете директоров VW, пишет The Wall Street Journal.

Германские медиа в последние недели писали о том, что Дисс добивается заблаговременного продления его контракта, считая это вотумом доверия от совета директоров, в который входят, в частности, семья Порше, контролирующая VW, а также правительство земли Нижняя Саксония (20%) и катарский госинвестфонд Qatar Investment Authority (QIA).

По словам источников WSJ, в минувшие выходные председатель наблюдательного совета концерна Volkswagen Ханс Дитер Пётш провел отдельные встречи с представителями акционеров, пытаясь достичь компромисса, при котором совет мог бы сделать четкое заявление о поддержке Дисса и его стратегии, а также его кандидатов в исполнительный совет.

В качестве уступки профсоюзам Дисс согласился сделать основной завод VW в Вольфсбурге образцовым предприятием для производства самых продвинутых электромобилей – этот шаг позволит сохранить тысячи рабочих мест на следующие десять лет.

"Для нас имеет решающее значение, что Герберт Дисс и его новая команда управляющих продолжат определять этот важный для VW этап", - заявили Вольфганг Порше и Ханс Мишель Пётш, представляющие кланы Порше и Пётш в руководстве автоконцерна.

Проблемы VW подчеркивают, насколько серьезное давление испытывают на себе глобальные автопроизводители – от General Motors до Toyota – в связи с необходимостью трансформировать операции с учетом новых целей в плане сокращения выбросов. Подобная трансформация влечет за собой серьезные изменения не только для производственного процесса, но и для занятости, а также экономики целых регионов, отмечают эксперты.