Путин отметил устойчивость финансовой системы РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

По данным ЦБ, прибыль банков за 10 месяцев уже достигла 1,3 трлн рублей.

Сельское хозяйство

Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может увеличиться на 2%, отметил Путин со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

"Производство продукции сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, может быть увеличение до 2%", - сказал глава государства, подчеркнув: "Надеюсь, что так и будет".

По данным Росстата, за 10 месяцев этого года производство сельхозпродукции в РФ выросло на 1,8%.

В 2019 году темпы роста были выше и составили 4%.