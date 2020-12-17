Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Новогодняя единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно, по предварительным подсчетам, будет стоить порядка 73,5 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба Минфина, деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Выплаты получат родители 14,7 млн детей.

Минфин напомнил, что в законе о бюджете 2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до 7 лет заложено порядка 0,5 трлн рублей ежегодно.

Новогоднюю выплату президент Владимир Путин анонсировал в ходе своей традиционной пресс-конференции и в тот же день подписал соответствующий указ. Он пояснил, что решение было принято как "небольшой скромный" подарок перед Новым годом, в связи с тем, что из-за эпидемиологической обстановки в этом году отменены "детские елки, массовые мероприятия, (...) но праздник связан с ожиданиями и надеждами на будущее".