Pfizer локализует в Башкирии производство лекарств от рака

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer и АО "Фармстандарт" подписали соглашение о контрактном производстве на площадке ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкирии препаратов для лечения рака молочной железы, рака легких, почек и хронического миелолейкоза, сообщила пресс-служба "Фармстандарта".

Стороны начинают технологический трансфер, который предусматривает закупку оборудования, реконструкцию производственного участка, перенос технологии и методов анализа, запуск коммерческого производства.

Предполагается, что уфимское предприятие будет выпускать четыре инновационных препарата в восьми дозировках в объеме около 2 млн таблеток и капсул в год. Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году.

"Фармстандарт" - крупнейший российский фармпроизводитель. Контрольным пакетом акций компании владеет кипрская Augment Investments Ltd., бенефициаром которого является Виктор Харитонин. В структуру группы входят головная компания АО "Фармстандарт", а также ОАО "Фармстандарт-Лексредства", ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" (Уфа), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (Томск), ЗАО "Лекко" и АО "Биомед" им. И.И. Мечникова (оба - Москва), торговое ООО "Фармстандарт".