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Конгресс США принял временный бюджет на два дня

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) в полночь пятницы по местному времени (08:00 субботы по московскому времени) Палата представителей и Сенат Конгресса США поочередно одобрили временный бюджет страны.

Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп. Проект бюджета будет действовать до полуночи воскресенья.

Это дает возможность законодателям от Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

"Я думаю, что все стороны считают, что мы добиваемся хорошего прогресса в разработке крупного законопроекта о помощи, который будет обеспечивать ассигнования на весь год", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Неделю назад Трамп уже подписывал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря. До этого временный бюджет был принят в октябре на срок до 11 декабря.

США

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