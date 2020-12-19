Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал рассчитанный на два дня бюджет, чтобы избежать в полночь пятницы по местному времени (08:00 мск субботы) прекращения финансирования федеральных ведомств ("шатдауна"), сообщают СМИ.

Ранее проект законопроекта был одобрен обеими палатами американского Конгресса.

Это позволит конгрессменам из Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

"Я думаю, что все стороны считают, что мы добиваемся хорошего прогресса в разработке крупного законопроекта о помощи, который будет обеспечивать ассигнования на весь год", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Неделю назад Трамп уже подписывал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря. До этого временный бюджет был принят в октябре на срок до 11 декабря.