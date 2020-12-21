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Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок с предприятий Азербайджана

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок с трех предприятий Азербайджана.

Как сообщило ведомство, все они расположены в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты.

"Такое решение принято на основании представленной агентством продовольственной безопасности Азербайджана информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля яблок, а также результатов фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания", – говорится в сообщении.

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

Россельхознадзор Азербайджан

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