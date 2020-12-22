Банковский сектор и "коронакризис" - когда год идет за двадцать

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Последствия пандемии коронавируса многогранны, и, помимо бесчисленных очевидных, есть и огромная масса "нелинейных": эта напасть, к примеру, заставила законодателей семимильными шагами внедрять новые технологии, а Центробанк - войти в эпоху низких ставок. Банковский бизнес уже никогда не будет прежним: стратегия быть только банком и "жить на одни проценты" в низкомаржинальном мире не сработает, а широко разветвленная сеть отделений не станет гарантией успеха. В выигрыше окажутся банки с высоким уровнем цифровизации и дистанционных сервисов, а также игроки, сделавшие ставку на построение экосистем.

"Интерфакс" попросил банки назвать главные события в финансовом секторе в 2020 году. Все они так или иначе связаны с пандемией, которая выступила своеобразным "двигателем прогресса" и однозначно войдет в учебники по банковскому делу:

1. Снижение ключевой ставки до исторического минимума 4,25% годовых;

2. Цифровизация и онлайн-обслуживание;

3. Запуск госпрограмм льготного кредитования для бизнеса и ипотечных заемщиков;

4. Миграция вкладов в инвестиции;

5. Развитие системы быстрых платежей (СБП).

Коротко о главном

Коронакризис показал, что российские банки за последние пять лет благодаря, в том числе, мерам ЦБ смогли укрепить финансовую устойчивость и накопить "подушку безопасности", достаточную для прохождения стресса такого масштаба. К тому же в отличие от 2008 и 2014 годов первые удары пандемии пришлись не на финансовую систему, а на торговлю, сферу услуг и транспорт. Запас устойчивости банковского сектора в виде накопленного буфера капитала составляет 5,5 трлн рублей, отмечает Банк России. Кроме того, у банков есть макропруденциальный буфер объемом еще 0,6 трлн рублей.

"Этот год банковская система пережила в целом менее болезненно, чем 2014-й. Причиной текущего снижения экономической активности не являлся финансовый сектор или политические шаги, а вектор мирового развития оказался в руках не экономистов, а врачей и ученых", - отмечают в Московском кредитном банке.

Облегчить прохождение кризиса помогли мягкая денежно-кредитная политика ЦБ, регулятивные послабления, а также меры правительства по поддержке бизнеса и населения, включая масштабную программу субсидирования ставки по ипотеке на покупку первичного жилья.

"Безусловно, центральным событием стало снижение ключевой ставки и в целом формирование низких процентных ставок в долгосрочной перспективе", - отмечает финансовый директор Росбанка Александр Овчинников.

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ определило сразу несколько трендов, говорит начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. "В течение года мы наблюдали повышенный спрос на недвижимость и ипотеку, дополнительно поддержанный льготной ставкой по госпрограмме. В результате в этом году были рекордные выдачи ипотеки, а также значительный рост проектного финансирования на строительство жилья", - добавил он.

Трендами года стали взрывной интерес населения к фондовому рынку, а также отток валютных вкладов и переток рублевых вкладов на накопительные счета. Если бы не пандемия, приход физических лиц на рынок капитала был бы основным событием 2020 года, заявил в декабре первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Происходящие изменения приближают нас к ситуации в странах с развитой экономикой, где ставки по депозитам давно близки к нулевым. Мы наблюдаем высокий спрос на инвестиционные решения в других странах присутствия Citi, и эта тенденция, видимо, постепенно мигрирует в Россию", - указывает руководитель управления по работе с финансовыми активами дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Знаменский.

Еще одна из тенденций 2020 года - всеобщая цифровизация банковской отрасли и перевод значительной части финансовых операций в онлайн. Пандемия стала проверкой того, насколько эффективно функционирует цифровая инфраструктура банков. Очевидно, что тем игрокам, которые не уделяли этому достаточное внимание, придется ускорить модернизацию, отмечают в Новикомбанке.

"Банковский бизнес за последние годы стал консолидированным, зарегулированным, затратным и низкомаржинальным. Вести рентабельный бизнес и конкурировать на таком рынке объективно крайне непросто без наличия необходимых ресурсов. Пандемия в этой связи явилась "лакмусовой бумажкой" для собственников банков в понимании того, что банковский бизнес будет вести еще сложнее в будущем, если не вкладываться в технологии, а это дополнительные существенные вливания, к чему не все собственники готовы. Поэтому в 2021 году мы, скорее всего, увидим ряд сделок слияний - поглощений, добровольных сдач лицензий и санаций", - указывает член правления Росгосстрах банка Марина Дембицкая.

Прогноз качества - туманный

Основной неопределенностью остается продолжительность пандемии и вероятность введения новых ограничительных мер со стороны государства. "Все компании так или иначе почувствовали на себе влияние этого года, и ухудшившееся положение части компаний может возыметь отложенный эффект на банковскую отрасль. Население страны тоже ощущает на себе последствия пандемии, реальные доходы населения продолжают падать, что оказывает влияние на характер потребления", - отмечает вице-президент, глава дирекции стратегического развития банка "Санкт-Петербург" Константин Носков.

На начало декабря банки реструктурировали более 6,5 трлн рублей задолженности по кредитам населения и юридических лиц. Чтобы снизить давление на капитал, ЦБ с начала пандемии ввел временные регуляторные послабления, позволяющие отложить формирование резервов по таким кредитам. Их срок истекает в первом полугодии следующего года.

По мнению старшего аналитика по долговым рынкам SberCIB Investment Research Екатерины Сидоровой, основным риском для банков в 2021 году остается ухудшение качества кредитов по мере выхода заемщиков из кредитных каникул и первой фазы реструктуризации корпоративных кредитов в 2020 году. При этом в целом общий объем реструктурированных кредитов (10% кредитного портфеля банков) пока остается на относительно невысоком уровне по сравнению с некоторыми развивающимися рынками, так что системные риски пока не выглядят высокими.

"По-видимому, будет оправданным ожидать роста стоимости риска до уровней 1,3-1,8%. В то же время рост просрочки не будет столь значительным, как в 2009 и в 2015 годах, благодаря более высокой культуре работы банков с кредитным риском, регуляторному воздействию Банка России в последние 3-5 лет, поддержке экономики со стороны бюджета и, наконец, благодаря тому, что экономика не была "перегрета" в предшествовавшие кризису годы", - отмечают в Россельхозбанке.

Последние доступные данные по качеству активов и просроченной задолженности не внушают больших опасений, но, тем не менее, потенциальное ухудшение качества и возможное досоздание резервов - это фактор, который банки должны учитывать в 2021 году, считает старший аналитик банка "Уралсиб" Наталия Березина.

"Вызовы 2021 года в основном касаются поведения розничных клиентов. Можно сказать, что розничные клиенты демонстрируют повышенный аппетит к риску. Это касается кредитования, так как спрос на кредиты происходит на фоне снижения доходов населения. Кроме того, темпы роста розничного кредитования остаются высокими, а сроки кредитования увеличиваются, что означает рост рисков для банков", - прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее мнению, 2021 год будет годом восстановительного роста, и это вряд ли совместимо с ростом просроченной задолженности. Кроме того, в следующем году доходы населения должны показать некоторый рост, что также должно улучшить платежную дисциплину заемщиков.

Вместе с тем, Абсолют банк не ждет взрывного роста розничного кредитования в следующем году, прогнозирует увеличение этого сегмента на 5-10%, отмечает зампред правления банка Антон Павлов. Он также подчеркнул, что не ждет в 2021 году заметного роста просрочки и отчислений в резервы по кредитам, выданным в 2020 году, так как банки уже учли уроки пандемии в своих риск моделях.

Пузырь или не пузырь

Программа субсидирования ставки по ипотеке стала основным драйвером розничного кредитования в 2020 году (годовой темп прироста портфеля ипотеки на 1 ноября достиг 22,2%, что сопоставимо с ростом необеспеченных ссуд в лучшие годы), спровоцировав рост цен на жилье. Это заставило ЦБ, чиновников и банкиров спорить о том, может ли такой ажиотажный спрос на жилищные ссуды привести к надуванию "пузыря" на рынке недвижимости. Пока все сошлись на том, что рисков перегрева нет, но нужно пристально следить за этим сектором.

Проникновение ипотечного кредитования в России все еще ниже, чем на многих других рынках, а регулирование ЦБ способствует ограничению рисков закредитованности населения по ипотеке, поэтому в этом сегменте рынка сохраняется потенциал качественного роста для банков в текущих условиях, указывает Екатерина Сидорова из SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что программа льготной ипотеки на новостройки продолжит и в следующем году оставаться главным драйвером роста рынка жилищного кредитования", - отметил зампред правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов, указав, что на эту программу приходится свыше 20% выдач банка.

"В момент запуска ипотеки с господдержкой в 2020 году мы проводили исследование, чтобы выяснить, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой программы. И оказалось, что для 1/3 респондентов это в принципе первая возможность купить свое жилье, а почти 2/3 теперь могут приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. И это очень хорошие заёмщики: уровень одобрения заявок на ипотеку с господдержкой составляет порядка 85%", - рассказывает член правления Райффайзенбанка Роман Зильбер.

"Мы готовы к такому сценарию, что после окончания госпрограммы льготной ипотеки снизится спрос на первичном рынке. Однако в текущем моменте интерес заемщиков сфокусирован не только на новостройках: в последние месяцы мы наблюдаем рост ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке и рефинансирования уже имеющихся кредитов на фоне исторически низких ставок по кредитам", - добавил Александр Овчинников из Росбанка.

ЦБ, тем временем, не устает напоминать, что считает опасным дальнейшее продление льготной ипотеки за пределы действующего дедлайна (1 июля 2021 года). "Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", - говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце ноября.

В погоне за доходностью

В 2020 году сложилась уникальная ситуация на рынке депозитов. На фоне рекордно низких ставок по вкладам наблюдался переток средств населения из классических вкладов в сберегательные продукты до востребования, где ставки выше, а также инвестиционные продукты. В погоне за более высокими ставками на фондовый рынок пришли 8,5 млн розничных инвесторов, вызвав озабоченность у регулятора.

"Мы видим, что не все граждане правильно формируют ожидания относительно того, что они приобретают или приобретают по совету профессиональных участников. Не все граждане обладают достаточной квалификацией для того, чтобы сделать рациональный выбор", - отмечал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Такая тенденция вынудила ЦБ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов до вступления в силу закона о категоризации инвесторов.

"Низкие ставки по депозитам заставляют определенные категории клиентов искать более доходные инструменты, которые, правда, в большинстве случаев являются и более рискованными. Банки же, чтобы не потерять этих клиентов, вынуждены предлагать им альтернативные инструменты по размещению средств, которые должны повысить комиссионную составляющую в доходах банков", - отмечает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов.

По мнению РНКБ, переток вкладов на фондовый рынок не несет глобальной угрозы для банков, так как классический депозит останется востребованным еще долго и кредитные организации в большей мере будут предлагать клиентам выгодные условия по брокерскому обслуживанию.

Угроза состоит в том, что изменился привычный миропорядок - население всегда больше сберегало, чем кредитовалось, и всегда было источником хотя и дорогих, но устойчивых пассивов для банков, подчеркивает РСХБ. Теперь надо быть очень внимательным к соотношению кредиты/депозиты клиентов, и не факт, что стоит переходить за 100-процентный рубеж. Вторая угроза - если банки не предоставят хорошего сервиса для перехода в инструменты финансового рынка, то рискуют потерять и обычных вкладчиков.

Вероятно, в 2021 году можно будет увидеть и обратную тенденцию: те, кто не получит обещанный доход или понесет потери на фондовом рынке, вернутся к привычным банковским вкладам, полагают в Новикомбанке. "Для того, чтобы эффективно инвестировать, надо обладать знаниями в этой сфере, и даже это не гарантия выигрыша. Банковские депозиты же остаются надежным способом сохранить сбережения и получить доход. Поэтому угрозы значительного оттока средств с вкладов мы не видим", - говорят в кредитной организации.

Цифровизация - угроза комиссионным доходам

В период низких ставок финансисты особенно яростно борются за некредитные доходы, и в первую очередь - за комиссионные. Казалось бы, максимальное использование цифровых каналов во всех сферах банковского бизнеса должно лишь сократить издержки кредитных организаций. Чем выше уровень автоматизации процессов, тем меньше расходы на них и тем больше клиенты пользуются удобными сервисами.

Но в строке "доходность" банковских балансов не всегда все радужно. "Дальнейший рост безналичных платежей и переводов связан с новыми поведенческими привычками населения по причине пандемии, развитием бесконтактных технологий и популяризацией Системы быстрых платежей", - отмечает зампред правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Именно созданная государством Система быстрых платежей стала одной из угроз комиссионным доходам от карточных переводов. В 2020 году к СБП подключился лидер рынка, Сбербанк, а общее число подключенных банков почти достигло двухсот. Эта система позволяет переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона. До 2022 года для граждан такие переводы будут бесплатными, а после ЦБ обещает как минимум комиссии ниже рынка. Такие переводы по номеру телефона стали альтернативой переводам между картами разных банков по номеру этих карт. За эту услугу большинство кредитных организаций брали комиссию, теперь же поступление денег по такому каналу уменьшилось.

Кроме того, Система быстрых платежей стала понемногу влиять на доходы банков и с другим своим сервисом - оплатой покупок в розничных точках с помощью сканирования QR-кода. Такой механизм был предложен Центробанком ритейлерам как альтернатива более дорогому приему оплаты с карт покупателей. Противостояние банков и торгового сектора относительно комиссий за эквайринг длится уже несколько лет, и СБП была рекомендована регулятором как компромиссный вариант. Торговые точки платят банку за оплату по QR-коду в СБП максимум 0,7%, в то время как комиссии за банковский карточный эквайринг различаются и всегда в несколько раз превышают эту величину.

В этой конструкции и ритейлеры тратят меньше, и банки получают меньший доход. А еще в 2020 году ЦБ объявил, что к 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить возможность оплаты по QR-кодам, к 1 апреля 2022 года это должны будут сделать все банки с универсальной лицензией.

Еще одна высокотехнологичная угроза марже - цифровой рубль. Решение о выпуске новой валюты еще не принято, но ЦБ уже опубликовал консультативный доклад и начал активное обсуждение вопроса с экспертами и переговоры с участниками банковского рынка. В случае эмиссии цифрового рубля храниться новые денежные единицы будут в электронных кошельках, оператором которых будет ЦБ. Также напрямую через эти кошельки можно будет проводить ряд операций. Убирая из этой цепочки банки, регулятор может лишить их комиссионных доходов за проведение операций. "Давайте представим, по нашим прогнозам, спустя три года после запуска цифрового рубля мы увидим, порядка 2-4 трлн рублей будут переведены в цифровой рубль, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок", - делился на одной из конференций опасениями зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Правда, позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможное введение цифрового рубля не повлияет на кредитные и депозитные ставки в России. ЦБ анонсирует, что система оборота цифрового рубля будет включать в себя банки. Но какова будет их роль - пока непонятно.

Удаленка - новая нормальность

Пандемия и локдаун научили банки выдавать автокредиты и ипотеку онлайн. Дистанционные сервисы за несколько месяцев прочно вошли в нашу жизнь, поставив под вопрос существование традиционной сети отделений.

"Безусловно, пандемия коронавируса сыграла существенную роль в увеличении доли безналичных платежей. Люди, обеспокоенные вопросом личной безопасности, конечно, отдавали предпочтение бесконтактной оплате и привыкли к онлайн-платежам. Привычным делом стало покупать онлайн продукты, бытовую технику, билеты на кинопремьеры, даже машину и квартиру можно приобрести, не выходя из дома. С развитием интернета вещей, особенно в городах-миллионниках, оплата товаров и услуг первой необходимости все чаще совершается "бесконтактно" и без физического использования пластика. И эти тренды сохранятся уже на долгие годы, даже после окончания пандемии", - говорит Марина Дембицкая их РГС Банка.

Кредитные организации никогда не вернутся полностью в офлайн, потому что банк должен быть там, где это удобно клиентам, полагает Роман Зильбер из Райффайзенбанка. При этом, по данным исследований банка, для 30% клиентов возможность получить консультацию в офисе банка остается важной, и розничная сеть продолжит оставаться ключевым элементом клиентского комфорта.

"Для полного ухода в онлайн остаются свои преграды - как, например, удаленная идентификация клиентов, которая еще ожидает полномасштабного запуска. Поведение клиентов зависит от их профиля - так, мы видим, что для наших клиентов важно наличие физической сети, часть клиентов предпочитает решать свои проблемы при помощи живого общения. Тем не менее, тенденция постепенного перетока в онлайн на более долгом временном параметре безусловна", - указывает Константин Носков из банка "Санкт-Петербург".

"Стабилизация в следующем году ситуации, связанной с пандемией коронавируса, будет способствовать поэтапному возвращению клиентов к привычному и удобному формату обслуживания в отделениях. При этом мы ожидаем, что часть клиентов, обслуживавшихся лично в офисах до пандемии, продолжит пользоваться дистанционными сервисами банка, оценив удобства и преимущества нового формата", - ожидает директор по развитию продаж в региональной сети ПСБ Михаил Болоняев.

Когда "удаленка" налажена, возникают новые вызовы, актуальные для банков и в 2021 году, указывает Александр Самохвалов из "Русского стандарта".

"Например, прием на работу и последующая адаптация новых сотрудников в дистанционном режиме. Фактически при сохранении материальной мотивации серьезно пострадала мотивация нематериальная, эмоциональный контакт между людьми. Мы сейчас уже занимаемся решением этой задачи: наши менеджеры среднего звена прошли онлайн-курсы по управлению командой в удаленном режиме", - говорит он.

Идеальным символом для "удаленного года" стала бы триумфальная продажа Олегом Тиньковым своего "банка без отделений" другому гиганту новой экономики - "Яндексу" - за $5,5 млрд. Но сделка, которая, возможно, своими заманчивыми параметрами подтолкнула бы к выходу на пустеющий год от года банковский рынок хоть какого-нибудь нового инвестора, развалилась. И единственной крупной "банковской сделкой M&A" осталась триллионная проводка между ЦБ и Минфином, поменявшая запись в реестре акционеров Сбербанка, но не ландшафт рынка.