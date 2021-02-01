Путин потребовал, чтобы антикризисные меры для банков были временными

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Меры по смягчению последствий кризиса для банковского сектора должны носить временный характер, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в банковской сфере.

Он напомнил, что срок действия ряда программ поддержки кредитования также ограничен. "В этой связи хотел бы услышать сегодня и позицию Банка России - о том, как вы планируете дальнейшую работу по обеспечению устойчивости динамики кредитования", - добавил президент.

Банкам помогли проходить через кризис мягкая денежно-кредитная политика ЦБ, регулятивные послабления, а также меры правительства по поддержке бизнеса и населения, включая масштабную программу субсидирования ставки по ипотеке на покупку первичного жилья.