ЦБ одобрил 45% предложений в рамках "регуляторной гильотины" на финрынке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Банк России получил от профессионального сообщества около 700 инициатив в рамках "регуляторной гильотины" на финансовом рынке, одобрил почти 300 предложений (чуть менее 45%), планирует в 2021 году продолжить работу, сказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в ходе ежегодной встречи участников рынка и представителей регулятора в рамках проекта по вопросам реализации мер по развитию сектора ("KPI единого регулятора").

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы. Для этого в августе при регуляторе была создана специальная рабочая группа, ее возглавил Швецов.

Медиатором этой работы выступает аналитический центр "Форум", который аккумулирует все предложения рынка. Часть принятых предложений нацелена на снижение регуляторной нагрузки в банковской деятельности, работе страховых и микрофинансовых организаций, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Мы будем снижать регуляторную нагрузку там, где это возможно. Было получено от участников рынка около 700 инициатив, около 300 было поддержано нашими рабочими подгруппами и рабочей группой, часть инициатив уже внедрена - внедрена небольшая часть, но уже несколько миллиардов рублей эффекта посчитано, что себестоимость регулирования снизилась", - сказал первый зампред ЦБ.

"2021 год будет основной, когда нам предстоит менять нормативные акты и законодательство по принятым инициативам. И надеюсь, что в 2021 году мы увидим, как эффективно эти инициативы реализуются и какой эффект получает рынок от того, что регулирование станет легче", - добавил Швецов.

Он отметил, что часть инициатив, которые уже одобрены, будут реализованы в 2022 году, 84 инициативы в 2021 году, 10 инициатив - в 2022 году, оставшаяся часть - в 2023 году.

"Проект оптимизации регуляторной нагрузки продолжит работу и в следующем году. Мы подошли к тому, чтобы сформулировать методику оценки плюсов и минусов по спорным инициативам, потому что в 2020 году мы в значительной степени принимали инициативы, которые что называется "win-win" и для ЦБ РФ, и для рынка. Объем таких инициатив в значительной степени исчерпан, поэтому сейчас нужна оцифровка плюсов и минусов. Такую методику мы апробировали на двух инициативах, сейчас еще восемь инициатив для доработки этой методики будет рассмотрено", - пояснил первый зампред ЦБ РФ.