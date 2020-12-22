ВТБ взыскал 1,1 млрд рублей с кипрской Krunch Limited

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требование банка ВТБ и взыскал с кипрской Krunch Limited 1,1 млрд рублей, говорится в судебной картотеке.

Суть исковых требований банка в материалах не раскрывается, однако в качестве третьего лица к разбирательству было привлечено ООО "Углетранс" (Новосибирск, основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская").

Ранее ВТБ взыскал с самого "Углетранса" 2 млрд рублей. Из материалов суда следует, что речь идет о задолженности по кредитам, привлеченным "Углетрансом" в 2017 и 2018 годах.

Кроме того, в декабре ВТБ взыскал 2,1 млрд рублей с ООО "Торговый дом "Авангард" (Новосибирск). "Углетранс" был привлечен и к этому разбирательству в качестве третьего лица. Согласно раскрытым в судебной картотеке материалам, более 1,9 млрд рублей - сумма основного долга "Авангарда" перед банком, почти 73 млн рублей - непогашенные проценты, остальная часть требований - неустойка.

Ранее знакомый с ситуацией источник подтвердил "Интерфаксу", что указанные иски связаны между собой и имеют отношение к "истории с обанкроченными кузбасскими шахтами" "Заречная" и "Алексиевская".

Сообщалось также, что в начале сентября Арбитражный суд Кемеровской области включил требования банка ВТБ в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований кредиторов ООО "Угольная компания "Полысаевская" (Кемеровская область, в декабре в ее отношении открыто конкурсное производство, пыталась вывести из кризиса обанкроченные шахты "Алексиевская" и "Заречная"). "Полысаевская" выступила поручителем по кредитам, которые привлекало в ВТБ ООО "Углетранс", однако не выполнило свои обязательства перед банком в полном объеме.

ВТБ намерен также войти с требованиями в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований другой компании, связанной с "Углетрансом" и шахтами - ООО "Сибшахтмонтаж" (Новосибирск, ранее было единственным покупателем угля у шахт "Алексиевская" и "Заречная", в начале июня в отношении ООО введено наблюдение).

В отношении самого "Углетранса" процедура банкротства не введена, хотя с соответствующим заявлением обращался, в частности, Сбербанк. Суд не стал вводить процедуру банкротства в отношении "Углетранса", поскольку он специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке и, соответственно, относится к числу организаций, на которые распространяется действие моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом.

В октябре "Углетранс" обращался в суд с иском к АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" ("дочка" НПК "Уралвагонзавод", УВЗ) и российскому представительству Global Resources and Industries SARL (Люксембург) на 10,3 млрд рублей.

В пресс-службе УВЗ "Интерфаксу" тогда сообщили, что правоотношения между сторонами, послужившие причиной подачи искового заявления, возникли до вхождения корпорации в контур управления ГК "Ростех", а именно "при реализации угольного проекта, который оказался убыточным".

"По имеющейся информации, компания ООО "Углетранс" находится в тяжелом финансовом положения и имеет все признаки неплатежеспособности. Таким образом, компания "Углетранс" пытается разрешить свои финансовые проблемы за счет группы УВЗ. Вместе с тем, у АО "УБТ-Уралвагонзавод" имеются многомиллиардные финансовые претензии к компании "Углетранс", - отметил представитель УВЗ.

Он тогда также уточнил, что в рамках защиты прав и интересов группы УВЗ будет подан встречный иск.

Согласно материалам судебной картотеки, суд сначала оставил иск без движения из-за того, что "Углетранс" не представил документы, "подтверждающие статус иностранного юридического лица" - Global Resources and Industries. Однако истец не устранил эти нарушения и суд вернул ему иск. Нового заявления в картотеке арбитражных дел РФ пока не зарегистрировано, как и встречных заявлений от структур УВЗ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% "Углетранса" владеет его гендиректор Андрей Филиппов, еще 20% принадлежит Илье Гаврилову. "Углетранс" в 2019 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 2 млрд рублей.