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СИБУР и "Газпром нефть" изучат газохимические проекты в Узбекистане

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР", "Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" заключили соглашения о сотрудничестве по изучению возможностей для потенциальной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане, говорится в сообщении "СИБУРа".

"СИБУР" и "Газпром нефть" изучат возможности участия в реализации проекта по расширению производственной мощности Шуртанского ГХК.

Также стороны рассмотрят возможность совместной реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса на основе ресурсов природного газа, добываемых в Узбекистане, мощностью до 3 млрд кубометров.

В "СИБУРе" "Интерфаксу" уточнили, в компании рассматривают различные варианты участия, в том числе соинвестирование и участие в дистрибуции готовой продукции для обоих проектов.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в беседе с журналистами не стал комментировать детали проекта.

Источник в одной из российских компаний отметил, что текущая оценка Шуртанского ГХК в размере $1 млрд кажется справедливой и соответствующей среднеотраслевым уровням, но она может быть скорректировано в ходе реализации проекта.

"Газпром нефть" не работает в Узбекистане. "Газпром" ведет разведку газовых месторождений.

Ранее Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая Газпромбанком, подписала EPC-контракт на расширение мощностей Шуртанского ГХК. Ввод в эксплуатацию допмощностей по производству полимеров - 280 тыс. т полиэтилена и 100 тыс. т полипропилена - планировался на 2021 год. Расширение мощностей планируется за счет вовлечения синтетической нафты с завода синтетического топлива (процесс GTL - gas to liquid) в Кашкадарьинской области на юге страны.

В начале 2017 года Uzbekistan GTL (входит в "Узбекнефтегаз") начала строительство GTL-завода стоимостью $3,7 млрд. Согласно ТЭО проекта завод будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа и производить 744 тысячи тонн дизтоплива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год. Срок реализации проекта - четыре года. Строителем под ключ технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction.

Кроме того, АО "Узбекнефтегаз", АО "Узхимпром" и американская Air Products подписали соглашение об основных условиях создания газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins).

"Соглашение определяет роли, обязанности сторон и основные условия разработки проекта по созданию газохимического комплекса на базе технологии МТО", - говорил представитель "Узбекнефтегаза".

По данным представителя "Узбекнефтегаза", в ближайшие годы планируется начать строительство нового газохимического кластера стоимостью около $4,25 млрд на основе государственно-частного партнерства.

В состав кластера войдут ГХК, а также около десяти заводов по переработке полимеров. Комплекс будет перерабатывать 1,6 млрд кубометров газа и производить около 1,1 млн тонн продукции.

СИБУР Газпром нефть Узбекистан

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