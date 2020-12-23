Посол Белоруссии анонсировал очередной этап переговоров с РФ по газу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по поставкам российского газа в Белоруссию запланирован на 24 декабря, сообщил "Интерфаксу" посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Приезжаю домой к себе в посольство где-то ближе к 22:00, а завтра в 6 часов утра на "Сапсане" еду на встречу к Миллеру (главе "Газпрома" Алексею Миллеру - ИФ). На 15:00 уже назначена встреча", - сказал Семашко, добавив, что это не итоговое мероприятие.

"1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело - на каком уровне договоримся, это уже вопрос и завтрашнего дня. Может быть нам придется как и в прошлом году - 31 декабря в 19:45 я с Алексеем Борисовичем подписал протокол к соглашению - под Новый год. Может быть, и в этом году будет так", - не исключил переговорщик.

"До конца года мы должны подписать некий документ, у нас такое правило. 14 апреля 2017 года мы подписали, подкорректировали соглашение о поставке газа и транзита газа, и там мы договорились, что на какой-то период для создания рынка газа мы каждый год пересматриваем цену. Вот сейчас мы в такой стадии. Ничего такого панического я тут не вижу, мы в рабочих переговорах. Завтра в очередной раз, хотелось бы надеяться, что в последний раз в этом году, чтобы мы завтра подписали документ-протокол, а если придется еще встречаться, мы готовы встречаться, но подписать протокол. Но с 1 января должны быть подписаны базовые документы - соглашение между правительством Белоруссии и "Газпромом", и, соответственно, между правительством Белоруссии и правительством РФ, и внесены соответствующие изменения в контракт", - добавил посол.

Говоря о ценовой позиции Минска, Семашко подчеркнул: "Мы говорим не о скидке, мы говорим о нормальной цене в рамках Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского союза. О справедливой цене, лучше такой подобрать эпитет - не скидка, а справедливая цена".

"Меня, честно говоря, как белоруса очень корежит, когда говорят, что белорусов субсидируют, дотируют. Ничего подобного. Я не буду называть цифры, чтобы не раздражать кое-кого, но скажу, что мы, мягко говоря, существенно больше формируем прибыль "Газпрому", чем его поставки газа в Европу - Германию, Польшу. И мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, где должны быть примерно близкие цены. И нонсенс то, что мы продали свою газотранспортную систему, 100% принадлежит вам и во всех базовых документах написали, что мы пойдем к единому рынку", - напомнил он.

"И мы уже эти сроки формирования единых рынков все сорвали в частности по газу, но мы надеемся, и есть такая договоренность (что в позитиве), что мы все-таки создадим такой единый рынок к 1 января 2022 года. И базовый принцип создания такого рынка - по газу, электроэнергии - мы уже в принципе обговорили на словах, а кое-где и в документах", - отметил собеседник "Интерфакса".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики, напоминает "Газпром". Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м. В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.