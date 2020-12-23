Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:42Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Суд отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение арбитража по спору с PGNIG

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Свеа 23 декабря отклонил заявление ПАО "Газпром'' и ООО "Газпром экспорт" об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в рамках процесса о пересмотре цены на газ, поставляемый в Польшу по так называемому "Ямальскому контракту", сообщила польская PGNiG.

При этом суд продолжает производство по жалобе "Газпрома" на окончательное решение суда, по которому российская сторона должна была вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты (и уже сделала это). PGNiG также отмечает, что эта жалоба "Газпрома" не обоснована и должна быть отклонена.

Суд отклонил по формальным причинам жалобу "Газпрома" в отношении решения арбитража относительно юрисдикции и полномочий Трибунала по изменению контрактной цены. Была отклонена жалоба "Газпрома" на решение арбитража, подтверждающего обоснованность запроса PGNiG на пересмотр цены и выполнение PGNiG договорных условий, дающих ей право требовать пересмотра цен.

Решение является окончательным и обязательным. Апелляционный суд округа Свеа не дал согласия на обжалование решения в Верховном суде, поскольку, по его мнению, данный вопрос не носит прецедентного характера.

Суд обязал "Газпром" возместить PGNiG судебные расходы.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Польша Газпром экспорт PGNiG

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2020

Как онлайн почти спас ритейл от коронакризиса

Как онлайн почти спас ритейл от коронакризиса
Итоги года: 2020

Рост IPO и M&A в мире обеспечил инвестбанкам максимальные за 13 лет комиссионные

Рост IPO и M&A в мире обеспечил инвестбанкам максимальные за 13 лет комиссионные
Экономический кризис

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Итоги года: 2020

Новые рекорды и увлекательные истории внутреннего долгового рынка

Новые рекорды и увлекательные истории внутреннего долгового рынка
Итоги года: 2020

АПК споткнулся о точку роста

АПК споткнулся о точку роста

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG
Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');