Зарплаты в "Газпроме" в 2021 году увеличат на 2%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Заработная плата в "Газпроме" в 2021 году увеличится на 2%, заявил на праздничном селекторе председатель правления концерна Алексей Миллер.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Результаты работы в 2020 году хорошие. Год был непростой. Подписан приказ об индексации заработной платы в 2021 году на 2%", - сказал Миллер.

В 2020 году зарплаты были увеличены на 3%; в 2019 на 4,6%, 2018 на 3,7%, 2017 - на 5%, 2016 - на 7,4%, 2015 - на 6,7%. Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогична материнской, однако есть и исключения.