Выплаты правлению "Газпрома" выросли до 1,711 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году общие выплаты членам правления "Газпрома" выросли до 1,711 млрд рублей против 1,331 млрд рублей в 2019 году, говорится в отчете концерна.

Всего в правление входит 14 человек. За минувший год в нем появился один новый участник.

Топ-менеджеры "Газпрома" получают вознаграждение не только в головной компании, а также в советах директоров многочисленных "дочек". Они добавляют до половины выплат. Консолидированная отчетность по международным стандартам (МСФО), в которой учитываются выплаты в дочерних компаниях, выходит в конце апреля.