Попытка деления ядра вирусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2020 год для всех был непростым - для обычных людей, больших и малых компаний, мировой экономики. Госкорпорация "Росатом" объединяет порядка 400 предприятий и более 250 тысяч человек, поэтому последствия пандемии и глобального локдауна не могли обойти ее стороной.

Современная АЭС, как известно, должна выдерживать падение тяжелого самолета, хотя жизнь, к счастью, это утверждение пока не проверяла. Но защиты от вирусов не существует даже для АЭС. COVID-19 проник на станции, в закрытые атомные города и даже на Чукотку. Пандемия повлияла на начало физпуска II блока ЛАЭС-2, который переместился на два месяца из-за экстренного отъезда иностранных специалистов, сдвинула переговоры по перспективным для "Росатома" проектам по строительству АЭС в Болгарии, Узбекистане и новой площадке в Индии.

Весной, в начале пандемии, "Росатом" перевел 40 тысяч своих сотрудников на удаленную работу и сформировал дублирующие составы топ-менеджмента в центральном аппарате и на предприятиях, ввел особый режим на российских станциях. Кроме того, "Росатом" был одной из немногих компаний, регулярно раскрывавших сводки по заболевшим, несмотря на традиционную "закрытость" отрасли.

"Неплохих производственных результатов в тяжелых экономических условиях мы смогли добиться прежде всего потому, что в условиях эпидемии главным принципом нашей работы сделали человекосбережение и особое внимание мы стали уделять коммуникациям с сотрудниками. Именно открытость, эффективная коммуникация и обратная связь - это единственный способ снять напряжение внутри многотысячного коллектива, донести правду об угрозах и ориентиры, механизмы преодоления кризисной ситуации", - пояснил "Интерфаксу" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, все действующие зарубежные проекты продолжались. В ноябре "Росатом" запустил первую АЭС в Белоруссии, продвинулся по проекту в Финляндии, передав в декабре заказчику строительства АЭС "Ханхикиви-1" проектную документацию. Также корпорация продолжила крен в сторону транспортного бизнеса, договорившись с группой FESCO о создании СП по управлению "Владивостокским морским торговым портом".

Было среди знаковых событий атомной отрасли в уходящем году и вовсе не связанное ни с пандемией, ни со стройками: это подписание новой поправки с США, позволяющей "Техснабэкспорту" продолжать заниматься коммерческими поставками урана на американский рынок.

Поправка-2020

Первые коммерческие поставки урана в США начались еще в период СССР. В 90-х годах американские власти инициировали антидемпинговое расследование, итогом которого стало введение в 1992 году антидемпинговой пошлины в 115,8% на уран из стран бывшего СССР, что привело к прекращению поставок.

В октябре 1992 года стороны договорились приостановить антидемпинговое расследование и подписали Соглашение по прекращению антидемпингового расследования (СПАР). Поправки к СПАР принимались неоднократно, последняя пришлась на 2008 год, но ее действие истекало 31 декабря 2020 года.

Переговоры продолжались несколько лет. В начале октября 2020 года стороны наконец официально объявили о достигнутых договоренностях, подписав окончательную поправку к СПАР, продлевающую действие Соглашения до 2040 года и разрешающую экспорт российского урана на американский рынок.

"В результате переговоров "Росатома" и министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу. Достигнутые договоренности позволяют нам полностью исполнить имеющиеся контрактные обязательства, часть из которых предусматривает поставки до конца следующего десятилетия, а также конкурировать за получение новых долгосрочных заказов", - комментировал тогда "Росатом".

Поправка-2020 включает поэтапное сокращение импорта урана в США из России, а также периодическое обновление квот на импорт. Опубликованный в сентябре проект поправки предполагал, что экспортная квота России на американском рынке урана за 20 лет может снизиться с действующих 20% до порядка 17%.

Поддержать портфель

Пандемия помешала "Росатому" увеличить в 2020 году свой портфель зарубежных заказов. Корпорация не корректировала зарубежные проекты, но не исключала такую вероятность со стороны партнеров.

"Страны-партнеры по-разному переживают пандемию и ряд партнеров просто практически приостановил принятие каких-то правительственных решений, это, конечно, может отразиться на контрактации. Но мы очень надеемся, что это будет лишь смещение сроков, а не пересмотр принципиальных решений", - сообщал журналистам глава "Росатома".

Так и вышло. Болгария в апреле уведомила компании из шорт-листа, в числе которых есть и "Росатом", о переносе из-за пандемии сроков по выбору инвестора для проекта строительства АЭС "Белене". В августе Египет сообщил о переносе с 2020 на 2021 год выдачу строительной лицензии на I энергоблок АЭС "Эль-Дабаа", который будет строить госкорпорация.

В ноябре первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров сообщил журналистам, что пандемия осложняет российско-индийские переговоры по новой площадке для АЭС. "Там полным ходом идет сооружение третьего и четвертого блоков (АЭС "Куданкулам" - ИФ), готовится начало сооружения пятого и шестого блоков. Переговоры по новой площадке идут, но надо понимать, что любые переговоры в этом году проходят в сложном режиме", - говорил он.

"Считаю важным подчеркнуть, что касается наших проектов, мы ни один из наших проектов зарубежных по причинам пандемии не остановили, хотя было бы крайне наивным сказать, что она не оказывает на нас какого-либо влияния - закрытые границы, невозможность свободного перемещения людей, безусловно, дают свои результаты", - пояснял Комаров.

Затронула пандемия проекты АЭС "Руппур" в Бангладеш и Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии, строительство которого было временно приостановлено из-за карантина.

"Строительство АЭС "Руппур" вступило в самую активную фазу, в полном разгаре общестроительные работы, они, в целом, идут по графику. К сожалению, небольшой сбой произошел из-за пандемии - в апреле-июне, но начиная с июля темпы работ стали уверенно расти, - сообщил "Интерфаксу" Лихачев. - Мы начинаем наращивать численность персонала. При средней общей численности занятых на стройплощадке в прошлые годы в 12 тыс. человек, сегодня она уже превысила 18 тыс. человек. Мы и далее планируем увеличивать численность персонала и выходить на работу в соответствии с графиком".

Относительно проекта в Боливии глава госкорпорации рассказал, что работы на площадке возобновлены. "На момент приостановки работ строительство объектов первой и второй очередей ЦЯНТ было завершено более чем на 50%. Планируем завершить сооружение объектов первой и второй очереди в 2021 году", - пояснил Лихачев.

На конец года зарубежный портфель "Росатома" составил $138 млрд и включал 35 энергоблоков в 12 странах. По словам Комарова, корпорация планирует поддерживать его на уровне $135-140 млрд. "Мы набрали уже очень приличный портфель зарубежных заказов, который у нас где-то находится между $135 и $140 млрд в разные годы. Наша главная сегодня задача не наращивание этого портфеля, а его поддержание, потому что наша зарубежная выручка каждый год растет, это значит, что каждый год мы из тех заказов, которые мы подписали ранее, определенную часть уже обеспечили исполнением", - говорил он журналистам в ноябре.

Перспектива

2021 год, возможно, будет более насыщенным и пополнит портфель "Росатома" новыми контрактами.

В уходящем году "Росатом" рассчитывал подписать контракт на строительство АЭС в Узбекистане, но пандемия внесла свои коррективы, и переговоры пока продолжаются. В конце декабря посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев сообщил журналистам, что контракт почти готов, решаются технические аспекты. "По многим вопросам в принципе договорились, контракт в основном подготовлен", - сказал дипломат.

Глава "Росатома" также подтвердил "Интерфаксу" взаимодействие сторон по этому проекту. "В настоящее время переговорные команды обеих сторон продолжают работу по подготовке EPC-контракта. Можем сказать, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, интенсивные переговоры продолжаются. На приоритетной площадке строительства станции в Джизакской области продолжаются инженерные изыскания под технический проект", - сказал Лихачев.

Кроме того, "Росатом" участвует в тендере Саудовской Аравии на строительство двухблочной АЭС. "Мы успешно прошли два этапа отбора и ждем информацию о дальнейших шагах. По нашему мнению, у "Росатома" есть много конкурентных преимуществ - более чем 75-летний опыт работы в атомной отрасли, особенно учитывая участие в проектах по строительству АЭС за рубежом, и, конечно же, комплексность нашего интегрированного предложения, - прокомментировал "Интерфаксу" глава "Росатома". - За последние годы многие ведущие саудовские компании проявили заинтересованность в сотрудничестве с российской атомной отраслью и подписали с нами меморандумы о взаимопонимании".

Весной "Росатом" планирует начать строительство третьего блока АЭС "Аккую" в Турции, а также получить лицензию на четвертый блок. Также "первый бетон" ожидается в Китае на площадках третьего блока АЭС "Сюйдапу" и седьмого блока Тяньваньской АЭС. К осени ожидается строительная лицензия на венгерскую АЭС "Пакш-2".

В будущем году госкорпорация планирует передать в эксплуатацию Белоруссии первый энергоблок станции. "Недавно на первом блоке БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора до номинальной. Блок будет выведен на 100% мощность, а в первом квартале 2021 года - передан заказчику", - сообщил "Интерфаксу" глава "Росатома".

Относительно второго блока БелАЭС топ-менеджер сообщил, что в марте планируются гидравлические испытания первого контура. "В соответствии с утвержденным графиком, выход на физический пуск энергоблока запланирован на сентябрь 2021 года. Прогнозный срок предварительной приемки второго блока Белорусской АЭС - май 2022 года", - сказал он.

COVID-19 урану не помеха

Пандемия не обошла стороной рынок урана, поскольку крупнейшим мировым производителям пришлось сократить производство, что привело к росту цен на уран в самом начале глобального локдауна.

По состоянию на 9 апреля цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) достигла $29,6 за фунт, а на 17 апреля - уже $32,5 за фунт, сообщал британский инвестфонд Yellow Cake. Это было рекордом, поскольку последний раз цена демонстрировала отметку выше $30 за фунт в 2016 году.

"Как и в случае с другими отраслями, самой большой историей на урановом рынке стало влияние COVID-19, - рассказала "Интерфаксу" старший вице-президент по политике отраслевой консалтинговой компании UxC Анна Брындза. - Пандемия спровоцировала несколько заметных событий на спотовом рынке в течение 2020 года, начиная с мартовского объявления канадской Cameco о приостановке добычи на руднике Cigar Lake с последующим увеличением закупок урана. Вскоре после этого "Казатомпром" объявил о снижении производственной деятельности на своих предприятиях в Казахстане, что приведет к сокращению добычи в 2020 году".

Обе компании заявили о необходимости закупки материала для компенсации сокращения производства. Поскольку пандемия изменила предложение на рынке, активность на спотовом рынке урана резко возросла, а объемы установили новый рекорд за всю историю, пояснила она.

Что касается цен, то год начался с уровня $25 за фунт закиси-окиси, который в первой половине года вырос и затем несколько снизился до текущего уровня - примерно $29 за фунт (на 14 декабря спотовая цена составляла $29,9 за фунт - ИФ). "Важно отметить, что в течение последних четырех лет, когда рынки урана достигли своего минимума, мы стали свидетелями общей тенденции к восстановлению цен, хотя и с некоторыми рывками. Иногда наблюдение за ежедневными взлетами и падениями на урановом рынке скрывает истинные тенденции. В итоге рынок урана продолжил постепенное восстановление последних нескольких лет, в том числе в 2020 году", - отметила Брындза.

Еще одной важной историей 2020 года, по ее словам, стало подписание поправки 2020 года к Соглашению о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из РФ, в котором изложены условия доступа "Техснабэкспорта" на рынок США на следующие два десятилетия. "Поправка устраняет неопределенность, нависшую над рынком, и позволяет возобновить нормальную контрактную деятельность", - сказала Брындза.