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РФ сократила срок продления нулевой пошлины на овощи и вино из Молдавии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия продлила до 31 марта 2021 года нулевую пошлину на ввоз некоторых продовольственных товаров из Молдавии.

Соответствующее постановление правительства РФ подписано 23 декабря 2020 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Ранее пошлина, обнуленная в начале 2019 года, продлевалась каждые полгода.

Согласно документу, нулевая пошлина продолжит действовать на ввоз в Россию из Молдавии продукции под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 07, 0808, 0809, 1206 00, 2005 и 2204 (овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), слива и терн, семена подсолнечника, консервированные овощи, натуральные виноградные вина, включая крепленые вина).

Правительство поручило ФТС вести мониторинг ежемесячных поставок. Минэкономразвития, МИДу и Минсельхозу поручено, в случае необходимости, до 15 марта 2021 года внести предложения об изменении срока применения нулевой пошлины.

Таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии были введены в конце августа 2014 года. В список попали мясо, зерновые, мука, сахар, пиво, этиловый спирт и другие товары. Защитные меры были введены после того, как Молдавия 27 июня 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли.

РФ Молдавия

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