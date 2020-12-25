Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Русская аквакультура", крупнейший в РФ производитель красной рыбы, остановила производство в Карелии до пуска новой очистной системы.

Как сообщается в ее пресс-релизе, 20 декабря на предприятии "Русское море - Аквакультура" вблизи поселка Попов Порог Сегежского района произошел сбой в работе действующих очистных сооружений. В результате на прилегающую территорию леса попали сточные воды с содержанием органических отходов аквакультуры, которые не представляют опасности для природы и человека, подчеркивают в компании.

"Русская аквакультура" приостановила производство до завершения пуска новой очистной системы, в строительство которой уже вложила порядка 20 млн рублей.

В настоящее время на прилегающих территориях уже нет следов органических останков аквакультуры, что показала выездная проверка, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что происшествие не повлияло на водоснабжение прилегающего поселка Попов Порог, так как летом 2020 года она профинансировала строительство и передала в управление администрации новую скважину, которая покрывает потребности населённого пункта в воде.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились видео загрязненных рек, вода в которых стала красной, из-за чего местные жители называли их "реками крови".

Форелеводческое хозяйство "Сегозерское" начало свою работу в 2007 году. Все три рыбоводных участка оснащены оборудованием, необходимым для временного хранения корма, кормления рыбы и полноценного обслуживания участка.

"Русская аквакультура" занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы (потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн).

Основным акционером ПАО "Русская аквакультура" является Максим Воробьев (48%). Выручка компании по МСФО в первом полугодии увеличилась на 8%, до 5,255 млрд рублей.

Карелия Русская аквакультура

Новости

"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Forbes назвал Керимова самым разбогатевшим миллиардером РФ в 2020 г.

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца
Итоги года: 2020

Коронация золота

Коронация золота
Итоги года: 2020

Попытка деления ядра вирусом

Итоги года: 2020

Энергорынок садится на безуглеродную диету

Итоги года: 2020

Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов

Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');