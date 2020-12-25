Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Русская аквакультура", крупнейший в РФ производитель красной рыбы, остановила производство в Карелии до пуска новой очистной системы.

Как сообщается в ее пресс-релизе, 20 декабря на предприятии "Русское море - Аквакультура" вблизи поселка Попов Порог Сегежского района произошел сбой в работе действующих очистных сооружений. В результате на прилегающую территорию леса попали сточные воды с содержанием органических отходов аквакультуры, которые не представляют опасности для природы и человека, подчеркивают в компании.

"Русская аквакультура" приостановила производство до завершения пуска новой очистной системы, в строительство которой уже вложила порядка 20 млн рублей.

В настоящее время на прилегающих территориях уже нет следов органических останков аквакультуры, что показала выездная проверка, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что происшествие не повлияло на водоснабжение прилегающего поселка Попов Порог, так как летом 2020 года она профинансировала строительство и передала в управление администрации новую скважину, которая покрывает потребности населённого пункта в воде.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились видео загрязненных рек, вода в которых стала красной, из-за чего местные жители называли их "реками крови".