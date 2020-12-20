Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:14Заразились
на 20.12В России 2 848 377+28 948В мире 76 289 042+616 228

Новак заявил о возможном расширении участия Saudi Aramco в проектах РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может расширить свое участие в российских энергетических проектах. Об этом говорится в сообщении по итогам визита вице-премьера РФ Александра Новака в эту страну.

Накануне Новак в Эр-Рияде встретился с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдель Азизом Бен Сальманом.

"В проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - приводятся в сообщении слова российского вице-премьера.

Как отметил Новак, "энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества".

Саудовская Аравия Saudi Aramco Александр Новак

Новости

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

Тиньков сообщил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Сербский отрезок продолжения "Турецкого потока" начали заполнять газом

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом

В поисках утраченного пространства. Заявление Банка России

В поисках утраченного пространства. Заявление Банка России

В России в 2020 году собран второй по величине урожай зерна

Уровень безработицы в РФ в ноябре снизился до 6,1%

Уровень безработицы в РФ в ноябре снизился до 6,1%

ЦБ РФ предложил с 1 октября начать тестирование инвесторов-неквалов

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор
Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');