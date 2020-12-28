Индексы МосБиржи и РТС открыли торги ростом на 0,2-0,4%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (Brent торгуется вблизи $51 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3252,99 пункта (+0,2%), индекс РТС вырос на 0,4%, до 1384,01 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" растут в пределах 1%.

Доллар подешевел на 27 копеек, до 73,9 рубля. Золото подорожало на 0,4%, до $1890,9 за тройскую унцию.

Подорожали акции "ММК" (+1%), "Магнита" (+1%), АФК "Система" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), банка ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник возможно повышение по индексу РТС - основания для некоторого оптимизма на рынках акций в целом дает окончательное принятие пакета мер фискального стимулирования экономики США (соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 74 рубля за доллар.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, есть надежда, что в оставшиеся торговые дни декабря на рынках будет ралли Санта-Клауса - рост биржевых индексов после выхода инвесторов с рождественских праздников. В понедельник для этого есть предпосылки: рост американских фондовых фьючерсов, снижение доллара к евро, подъем цен на промышленные и драгоценные металлы. Золото поднимается к отметке $1900 за тройскую унцию, что сулит неплохой рост бумагам российских золотодобытчиков. Не исключено, что золото взяло курс на отметку $2000 за унцию, хотя вряд ли подъем будет таким стремительным, как наблюдалось летом-осенью уходящего года.

Драйвером хороших настроений является решение Трампа подписать закон о выделении $900 млрд на поддержку населения и экономики в условиях пандемии. Не участвует в общей эйфории лишь нефть, которая проторговывает отметку $51 за баррель Brent. Однако в условиях жестких коронавирусных ограничений в Европе и отмены ряда авиационных маршрутов текущую цену на нефть можно считать очень высокой.

Небольшую тревогу вызывают бумаги сталеваров. Появилась информация, что правительство России может ввести экспортные пошлины на сталь. Это вполне логично в условиях, когда компании получают сверхприбыль от взлета мировых цен и задирают цены на внутреннем рынке. Это не сильно ухудшит показатели эмитентов отрасли, но в любой момент может сыграть технический фактор - все сталевары сильно технически перекуплены, рынок сейчас очень "тонкий", ликвидность падает. Поэтому коррекция вполне может состояться и быть существенной. На просадках бумаги рекомендуем докупать, поскольку мировые цены на сталь пока не думают приостанавливать рост, отмечает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным. Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку, в США подписан пакет экономической помощи и бюджет до 30 сентября будущего года, в Китае сохраняется восстановление прибыли промышленных предприятий. В утренние часы дорожают промышленные металлы и золото. Нефть встречает новую неделю снижением, но подобной реакции можно было ожидать после "тихого" Рождества. Индекс доллара вновь снижается, а валюты сырьевой группы укрепляются. От российского рынка можно ожидать небольшого повышения, а от рубля - укрепления, считает аналитик.

В понедельник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщил телеканал CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственном финансировании в размере $2,3 трлн в воскресенье вечером, предотвратив тем самым закрытие правительства, которое должно было начаться во вторник.

Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению выплат с $600 до $2000 на человека.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на новостях о распространении в мире нового, "британского", штамма коронавируса. К 10:01 февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% к уровням закрытия последней сессии и торговались у $51,03 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,2%. Февральские фьючерсы на WTI в понедельник утром дешевели на 0,4%, до $48,04 за баррель (+0,2% в четверг).

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.