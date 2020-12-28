Доллар и евро подешевели на 22,5 копейки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро в понедельник утром на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,85-74,14 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 22,5 копейки, до 73,94 рубля. Евро также подешевел на 22,5 копейки, до 90,34 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на те же 22,5 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря усилению аппетита к риску после того, как президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны, включающий пакет стимулов объемом $900 млрд, и были достигнуты соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Трамп объявил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2000 на человека.

Европейский парламент в понедельник начнет рассмотрение соглашения об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit, текст которого был согласован на минувшей неделе, пишет Guardian. На минувшей неделе Европарламент сообщил, что примет решение по соглашению в следующем году.

Заседавший в пятницу в Брюсселе Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил письмо Европейскому парламенту о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией, сообщил пресс-секретарь Coreper Себастьян Фишер.

Между тем, цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,47%, до $51,05 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,39%, до $48,04 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.