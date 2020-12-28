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Brent подешевела до $51,14 за баррель на новостях о новом штамме COVID

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в понедельник составила $51,14 за баррель, что на $0,15 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%) - до $51,29 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $48,16 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,11 (0,2%) - до $48,23 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат американцам с $600 до $2 тыс. на человека.

Brent WTI Коронавирус Великобритания

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