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"Газпром" устраняет конкуренцию биржи со своим газом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром", который обеспечил в 2020 году 76% продаж газа на СПбМТСБ (в один из месяцев дошел и до 96%), снижает конкуренцию своего газа, реализуемого через биржу, со своим же, поставляемым по долгосрочным договорам. Изначально на организованных торгах подразумевался паритет объемов продаж "Газпрома" и независимых производителей. Про паритет давно забыли, и биржа де-факто является торговой площадкой "Газпрома", куда независимые производители также приходят купить, а не продать газ.

Спотовая цена газа в России за 2020 год выросла на торгах на СПбМТСБ на 6% при том, что регулируемая, на которую ориентируется и свободный рынок, - только на 3% (за 2019 год - на 2,6% и 1,4% соответственно). При этом разница между минимальным значением цены (в июне) и максимальным (в ноябре) оказалось и вовсе 10% (использована средневзвешенная цена на балансовых пунктах на торгах с поставкой "на следующий месяц" - на них приходится основная ликвидность).

Федеральная комиссия по ценности газа

С сентября "Газпром" применил новую сбытовую политику, резко повысив цену продажи газа. В итоге весь четвертый квартал цена газа на балансовом пункте стабильно находится выше 3,7 тыс. рублей за тысячу кубов. В комментарии к этому событию "Газпром" выразил готовность обеспечить потребителей в полном объеме в рамках действующих внебиржевых контрактов. Цену на этой отметке не поколебал и вывод "НОВАТЭКом" на биржу практически рекордного объема газа (521 млн куб. м).

В 2020 году в "Газпроме" "в целях совершенствования коммерческой деятельности" заработала коммерческая комиссия. В секцию внутреннего рынка комиссии вошли бывший зампред "Газпрома", первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, начальники юридического департамента (104) "Газпрома" Сергей Кузнец, центрального производственно-диспетчерского департамента (310) Сергей Панкратов, департамента 334 Петр Волков, маркетинга (314) Геннадий Сухов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Нам, допустим, удалось убедить в свое время комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть такой, как установилась в октябре. Мы потихоньку потребителям даем - лучше с "Газпромом" заключить долгосрочные контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет хорошо прогнозировать свои объемы", - сказал "Интерфаксу" Густов.

"Коммерческая комиссия - очень правильный, своевременный и нужный механизм. Есть задачи "Газпром межрегионгаз", а есть большой "Газпром", наша материнская компания, которая оценивает всю систему и процессы в едином целом. Как я уже говорил, у нас нет такого понятия - "плохой потребитель/хороший потребитель", есть расстояние от месторождений или иные уточнения. Этот коллегиальный орган, в который я также вхожу, учитывает все мнения и предложения. Коммерческая комиссия позволяет в реальном времени оперативно принимать решения. Например, по заключению долгосрочных контрактов, по их стоимости, по привлечению или обеспечению газом новых крупных, серьезных и перспективных потребителей", - добавил гендиректор "Газпром межрегионгаза".

Повышение цены значительно сократило дисконт биржевого газа к цене прямых договоров "Газпрома", а также сократило радиус распространения (от мест добычи) регионов, для которых покупка биржевого газа выгоднее, чем выборка договорного. Сократилось число участников торгов как со стороны независимых покупателей, так и региональных газовых компаний - сбытовых "дочек" "Газпрома".

Дисбалансировка

Объем торгов за год вырос на 25% - до 16,047 млрд куб. м, в том числе объем продаж газа "Газпрома" - на 10%, до 12,169 млрд куб. м, объем покупок "Газпрома" - 8,666 млрд куб. м.

На "дне" кризиса независимые производители (главным образом "Роснефть") вывели на биржу огромные объемы невыбранного потребителями газа, вызвав значительное снижение цены. И все же по итогам 2020 года "Роснефть" оказалась больше покупателем (2,577 млрд куб. м), чем продавцом (1,383 млрд куб. м). В 2021 году "Роснефть" запускает новые добычные мощности - Харампурское месторождение с добычей в 10 млрд куб. м, что может повлиять как на предложение, так и на спрос со стороны этого игрока.

Среди продавцов стабильно наращивает объем продаж "дочка" "Белоруснефти" ОАО "Нефтяная компания "Янгпур". За год она удвоила объем реализации газа.

В конце декабря СПбМТСБ объявила о начале применения технологии коммерческой балансировки, начиная с объемов с поставкой на январь 2021 года. Она предусматривает ежесуточный юридически значимый учет по торговым товарным счетам (ТТС) Оператора товарных поставок ООО "ОТП ТЭК" отобранного покупателем природного газа и возможность самостоятельной оперативной реализации невыбранных покупателем объемов газа на суточных торгах. Торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году с месячных торгов, в 2016 году развились до суточных торгов. Балансировка должна была стать следующим шагом в развитии торговли газом, но ее запуск затянулся надолго. Процесс сопровождался громкими скандалами на бирже и в итоге ее покинул управляющий директор по рынку газа Александр Петров. Торги газом, достигнув в 2017 году своего максимального объема (20,3 млрд куб. м), далее начали деградировать: в 2018 они упали до 15 млрд куб. м, а в 2019 - до 12,9 млрд куб. м. В июле 2020 года СПбМТСБ уже объявляла о запуске балансировки официальным пресс-релизом, но случился фальстарт, в декабре биржа снова объявляет о начале работы балансировки.

Ниже приводятся расчетные данные об участниках торгов за год, в млн куб. м.

весь год месяц
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОБОРОТ 16 047 1 140 1 845 1 478 1 203 915 1 221 1 539 1 729 664 1 775 1 248 1 289
ЦЕНА 3 492 3 470 3 452 3 436 3 410 3 360 3 464 3 489 3 659 3 700 3 705 3 704
ПРОДАВЦЫ
ООО "Газпром межрегионгаз" 12 168,523 1 089,893 1 584,788 1 204,059 484,140 317,117 510,849 1 437,755 1 560,054 456,547 1 180,078 1 150,844 1 192,400
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" 1 382,714 521,433 463,059 398,222
ПАО "НОВАТЭК" 1 568,222 199,760 199,298 126,441 67,444 236,710 24,417 86,166 107,137 520,849
ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" 839,105 40,544 48,572 55,737 65,314 67,374 75,078 76,948 82,960 81,149 63,304 90,236 91,891
ООО "Газ-Ойл трейдинг" 86,474 9,664 11,840 18,747 3,922 0,456 19,198 11,129 6,511 5,009
ООО "ТК Инжиниринг" 1,961 1,961
ПОКУПАТЕЛИ
"РОСНЕФТЬ"
АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" 2 405,067 114,806 212,442 200,370 363,571 24,334 580,762 515,793 392,989
АО "СЛ-Трейдинг" 171,747 34,661 37,169 99,917
"НОВАТЭК"
ООО "НОВАТЭК-Пермь" 50,032 50,032
ООО "НОВАТЭК-Челябинск" 140,596 100,227 40,369
ООО "НОВАТЭК-Кострома" 21,727 21,727
"ГАЗПРОМ" 8 666,065 484,016 918,208 1 199,373 815,712 616,908 776,004 969,997 989,669 311,573 833,485 266,711 484,409
ООО "АСИС инвест" 2 547,248 138,079 308,051 461,339 377,311 195,033 376,206 300,474 300,519 88,230 2,006
АО "Газпром межрегионгаз Казань" 33,979 9,005 14,983 9,991
ООО "Газпром межрегионгаз Самара" 1 747,898 14,102 198,538 272,371 208,477 183,330 220,608 275,233 101,150 254,108 19,982
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" 1 063,587 44,223 83,514 114,241 40,286 74,523 81,555 331,364 143,754 46,486 45,802 4,686 53,155
ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 516,730 50,145 70,731 48,205 0,988 1,982 28,414 16,097 0,246 147,921 64,463 87,538
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" 466,260 2,394 122,083 91,512 1,891 1,793 1,209 2,197 177,630 2,997 62,554
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" 123,653 18,440 13,963 6,900 3,281 2,723 3,399 5,270 8,236 11,073 15,778 13,708 20,882
ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" 156,333 11,155 14,148 12,679 11,530 17,633 19,512 19,547 13,415 0,472 16,338 10,089 9,817
ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" 123,904 5,779 1,497 5,276 0,398 0,179 5,872 6,053 52,332 17,730 10,022 9,252 9,514
ООО "Газпром межрегионгаз Киров" 35,052 4,576 4,574 0,398 0,498 0,330 6,712 3,507 2,547 1,601 4,307 6,003
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" 45,001 6,248 4,785 4,877 4,782 4,923 4,795 4,796 4,896 4,898
ООО "Газпром межрегионгаз Псков" 21,727 1,199 1,600 1,491 0,900 0,733 1,300 1,462 5,390 1,547 0,898 1,968 3,238
АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 198,197 18,882 45,190 58,070 2,390 2,176 14,670 17,180 14,341 22,798 1,001 1,499
ООО "Газпром межрегионгаз Омск" 10,106 3,535 2,125 2,103 2,342
ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" 92,582 1,494 21,454 11,149 10,837 10,434 9,900 8,998 13,263 1,944 1,402 1,705
ООО "Газпром межрегионгаз Курган" 5,123 1,610 1,512 1,001 0,200 0,800
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,300 0,300
ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" 6,892 0,996 0,994 0,997 0,697 0,498 0,201 0,202 0,201 0,710 0,996 0,200 0,200
ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" 2,093 0,100 0,199 0,299 0,299 0,297 0,299 0,301 0,100 0,100 0,100
ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" 14,526 5,028 1,705 0,200 0,400 3,498 0,891 0,907 0,899 0,498 0,499
ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" 114,616 3,880 8,861 12,424 15,675 13,167 0,302 50,326 6,299 3,682
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 107,056 1,515 1,997 100,466 0,200 1,368 1,511
ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" 9,129 2,003 1,798 1,394 0,398 0,905 1,206 1,425
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" 78,516 16,615 14,821 17,186 29,893
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 83,823 5,792 6,001 10,815 5,974 9,052 11,880 17,276 17,032
ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" 5,198 0,702 4,496
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" 20,362 2,690 2,494 2,390 1,593 1,789 2,377 3,517 3,512
ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 14,388 3,304 3,299 1,895 1,095 1,093 1,194 1,108 1,399
ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" 1,768 0,493 1,275
ООО "Газпром межрегионгаз Курган" 2,415 0,605 0,606 0,603 0,600
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" 19,920 9,907 10,013
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" 37,147 37,147
ООО "Газпром межрегионгаз Курск" 4,981 4,981
ПАО "Газпром нефть" 311,836 34,968 55,256 21,343 9,951 9,936 19,027 20,397 53,027 29,967 57,964
ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" 643,719 89,658 119,828 39,817 39,798 29,764 30,014 65,033 99,890 129,920
НЕЗАВИСИМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 4 591,766 506,617 677,140 278,467 387,498 298,542 444,856 368,754 375,940 328,123 361,113 264,941 299,775
АО "ВО "Промсырьеимпорт" 1 564,434 180,590 131,202 131,229 144,478 75,352 96,678 142,372 144,215 104,953 116,485 139,962 156,919
ООО "Газораспределение" 517,500 172,009 345,492
ООО "ЕвроХим-Энерго" 590,398 149,211 101,054 122,085 7,658 63,642 106,482 40,266
ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР" 439,864 39,851 39,875 39,757 39,720 39,649 40,187 39,961 40,815 40,020 39,956 40,072
ПАО "Акрон" 215,473 1,497 45,596 60,403 52,964 55,013
ООО "Мособлгазпоставка" 54,542 11,554 3,430 39,559
ООО "Алгоритм Топливный Интегратор" 143,406 7,315 12,800 5,239 25,482 8,668 9,303 9,304 16,767 9,461 7,803 6,395 24,870
ООО "Омский завод технического углерода" 71,843 15,839 13,722 13,751 13,531 14,999
ООО "Национальная энергетическая компания" 74,293 7,886 5,106 4,750 5,427 5,398 6,435 6,440 6,037 6,406 6,554 6,860 6,994
ООО "Средневолжская газовая компания" 38,075 3,532 4,031 3,916 2,687 1,917 1,616 2,213 2,495 3,751 3,913 4,006 3,998
ООО "Маяк-Энергоресурс" 42,561 4,459 3,882 3,946 1,770 2,478 3,287 3,178 5,687 0,266 6,801 4,286 2,519
ООО "ТК Инжиниринг" 269,300 43,027 45,787 44,772 44,448 45,596 2,943 42,477 0,040 0,211
ОАО "Щекиноазот" 70,290 9,905 20,108 19,981 20,297
ООО "ЕЭС-Гарант" 45,406 11,953 5,888 2,992 2,405 1,789 0,893 1,105 1,398 5,077 6,308 2,698 2,899
ООО "Т-ИНВЕСТ" 3,958 0,121 0,100 0,501 0,201 0,202 0,199 0,020 0,229 0,021 0,330 0,400 1,633
АО "Энергосбытовая компания "Восток" 7,566 1,394 1,097 1,001 2,453 1,621
ПАО "Т Плюс" 27,612 4,973 6,268 0,199 15,073 0,100 0,999
ООО "Газоснабжающая организация" 2,205 0,202 0,101 0,402 0,700 0,800
ООО "СОВИНК" 163,801 14,644 19,070 18,307 0,080 0,020 37,214 37,419 35,924 0,010 0,040 0,492 0,582
АО Комбинат хлебопродуктов "Злак" 1,808 0,100 0,203 0,306 0,301 0,400 0,500
ОАО "Самарагаз" 3,709 0,202 0,303 0,301 0,300 0,202 0,303 0,302 0,399 0,296 0,300 0,401 0,400
ООО "ЮЗА-Агро" 0,402 0,202 0,100 0,100
ПАО "Фортум" 51,415 12,450 31,890 0,995 0,498 0,797 1,590 0,302 0,399 0,099 0,400 1,896 0,100
АО "Салаватстекло" 54,301 8,613 7,640 8,167 8,586 13,752 7,544
ПАО "Энел Россия" 74,802 4,037 45,198 25,567
АО "Группа "Илим" 11,949 3,997 1,988 1,981 1,979 2,004
ЗАО "Энергопромышленная компания" 34,433 4,483 4,785 6,868 5,574 6,350 6,373
ООО "СБ Брокер" 1,371 0,404 0,484 0,483
ПАО "Пермская энергосбытовая компания" 13,246 5,279 4,683 3,285
ООО "Региональная Энергетическая Компания" 1,598 0,100 0,599 0,898
ООО "СИТЭК" 0,202 0,202
Газпром

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