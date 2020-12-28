"Газпром" устраняет конкуренцию биржи со своим газом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром", который обеспечил в 2020 году 76% продаж газа на СПбМТСБ (в один из месяцев дошел и до 96%), снижает конкуренцию своего газа, реализуемого через биржу, со своим же, поставляемым по долгосрочным договорам. Изначально на организованных торгах подразумевался паритет объемов продаж "Газпрома" и независимых производителей. Про паритет давно забыли, и биржа де-факто является торговой площадкой "Газпрома", куда независимые производители также приходят купить, а не продать газ.

Спотовая цена газа в России за 2020 год выросла на торгах на СПбМТСБ на 6% при том, что регулируемая, на которую ориентируется и свободный рынок, - только на 3% (за 2019 год - на 2,6% и 1,4% соответственно). При этом разница между минимальным значением цены (в июне) и максимальным (в ноябре) оказалось и вовсе 10% (использована средневзвешенная цена на балансовых пунктах на торгах с поставкой "на следующий месяц" - на них приходится основная ликвидность).

Федеральная комиссия по ценности газа

С сентября "Газпром" применил новую сбытовую политику, резко повысив цену продажи газа. В итоге весь четвертый квартал цена газа на балансовом пункте стабильно находится выше 3,7 тыс. рублей за тысячу кубов. В комментарии к этому событию "Газпром" выразил готовность обеспечить потребителей в полном объеме в рамках действующих внебиржевых контрактов. Цену на этой отметке не поколебал и вывод "НОВАТЭКом" на биржу практически рекордного объема газа (521 млн куб. м).

В 2020 году в "Газпроме" "в целях совершенствования коммерческой деятельности" заработала коммерческая комиссия. В секцию внутреннего рынка комиссии вошли бывший зампред "Газпрома", первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, начальники юридического департамента (104) "Газпрома" Сергей Кузнец, центрального производственно-диспетчерского департамента (310) Сергей Панкратов, департамента 334 Петр Волков, маркетинга (314) Геннадий Сухов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Нам, допустим, удалось убедить в свое время комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть такой, как установилась в октябре. Мы потихоньку потребителям даем - лучше с "Газпромом" заключить долгосрочные контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет хорошо прогнозировать свои объемы", - сказал "Интерфаксу" Густов.

"Коммерческая комиссия - очень правильный, своевременный и нужный механизм. Есть задачи "Газпром межрегионгаз", а есть большой "Газпром", наша материнская компания, которая оценивает всю систему и процессы в едином целом. Как я уже говорил, у нас нет такого понятия - "плохой потребитель/хороший потребитель", есть расстояние от месторождений или иные уточнения. Этот коллегиальный орган, в который я также вхожу, учитывает все мнения и предложения. Коммерческая комиссия позволяет в реальном времени оперативно принимать решения. Например, по заключению долгосрочных контрактов, по их стоимости, по привлечению или обеспечению газом новых крупных, серьезных и перспективных потребителей", - добавил гендиректор "Газпром межрегионгаза".

Повышение цены значительно сократило дисконт биржевого газа к цене прямых договоров "Газпрома", а также сократило радиус распространения (от мест добычи) регионов, для которых покупка биржевого газа выгоднее, чем выборка договорного. Сократилось число участников торгов как со стороны независимых покупателей, так и региональных газовых компаний - сбытовых "дочек" "Газпрома".

Дисбалансировка

Объем торгов за год вырос на 25% - до 16,047 млрд куб. м, в том числе объем продаж газа "Газпрома" - на 10%, до 12,169 млрд куб. м, объем покупок "Газпрома" - 8,666 млрд куб. м.

На "дне" кризиса независимые производители (главным образом "Роснефть") вывели на биржу огромные объемы невыбранного потребителями газа, вызвав значительное снижение цены. И все же по итогам 2020 года "Роснефть" оказалась больше покупателем (2,577 млрд куб. м), чем продавцом (1,383 млрд куб. м). В 2021 году "Роснефть" запускает новые добычные мощности - Харампурское месторождение с добычей в 10 млрд куб. м, что может повлиять как на предложение, так и на спрос со стороны этого игрока.

Среди продавцов стабильно наращивает объем продаж "дочка" "Белоруснефти" ОАО "Нефтяная компания "Янгпур". За год она удвоила объем реализации газа.

В конце декабря СПбМТСБ объявила о начале применения технологии коммерческой балансировки, начиная с объемов с поставкой на январь 2021 года. Она предусматривает ежесуточный юридически значимый учет по торговым товарным счетам (ТТС) Оператора товарных поставок ООО "ОТП ТЭК" отобранного покупателем природного газа и возможность самостоятельной оперативной реализации невыбранных покупателем объемов газа на суточных торгах. Торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году с месячных торгов, в 2016 году развились до суточных торгов. Балансировка должна была стать следующим шагом в развитии торговли газом, но ее запуск затянулся надолго. Процесс сопровождался громкими скандалами на бирже и в итоге ее покинул управляющий директор по рынку газа Александр Петров. Торги газом, достигнув в 2017 году своего максимального объема (20,3 млрд куб. м), далее начали деградировать: в 2018 они упали до 15 млрд куб. м, а в 2019 - до 12,9 млрд куб. м. В июле 2020 года СПбМТСБ уже объявляла о запуске балансировки официальным пресс-релизом, но случился фальстарт, в декабре биржа снова объявляет о начале работы балансировки.

Ниже приводятся расчетные данные об участниках торгов за год, в млн куб. м.