"Газпром" устраняет конкуренцию биржи со своим газом
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром", который обеспечил в 2020 году 76% продаж газа на СПбМТСБ (в один из месяцев дошел и до 96%), снижает конкуренцию своего газа, реализуемого через биржу, со своим же, поставляемым по долгосрочным договорам. Изначально на организованных торгах подразумевался паритет объемов продаж "Газпрома" и независимых производителей. Про паритет давно забыли, и биржа де-факто является торговой площадкой "Газпрома", куда независимые производители также приходят купить, а не продать газ.
Спотовая цена газа в России за 2020 год выросла на торгах на СПбМТСБ на 6% при том, что регулируемая, на которую ориентируется и свободный рынок, - только на 3% (за 2019 год - на 2,6% и 1,4% соответственно). При этом разница между минимальным значением цены (в июне) и максимальным (в ноябре) оказалось и вовсе 10% (использована средневзвешенная цена на балансовых пунктах на торгах с поставкой "на следующий месяц" - на них приходится основная ликвидность).
Федеральная комиссия по ценности газа
С сентября "Газпром" применил новую сбытовую политику, резко повысив цену продажи газа. В итоге весь четвертый квартал цена газа на балансовом пункте стабильно находится выше 3,7 тыс. рублей за тысячу кубов. В комментарии к этому событию "Газпром" выразил готовность обеспечить потребителей в полном объеме в рамках действующих внебиржевых контрактов. Цену на этой отметке не поколебал и вывод "НОВАТЭКом" на биржу практически рекордного объема газа (521 млн куб. м).
В 2020 году в "Газпроме" "в целях совершенствования коммерческой деятельности" заработала коммерческая комиссия. В секцию внутреннего рынка комиссии вошли бывший зампред "Газпрома", первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, начальники юридического департамента (104) "Газпрома" Сергей Кузнец, центрального производственно-диспетчерского департамента (310) Сергей Панкратов, департамента 334 Петр Волков, маркетинга (314) Геннадий Сухов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
"Нам, допустим, удалось убедить в свое время комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть такой, как установилась в октябре. Мы потихоньку потребителям даем - лучше с "Газпромом" заключить долгосрочные контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет хорошо прогнозировать свои объемы", - сказал "Интерфаксу" Густов.
"Коммерческая комиссия - очень правильный, своевременный и нужный механизм. Есть задачи "Газпром межрегионгаз", а есть большой "Газпром", наша материнская компания, которая оценивает всю систему и процессы в едином целом. Как я уже говорил, у нас нет такого понятия - "плохой потребитель/хороший потребитель", есть расстояние от месторождений или иные уточнения. Этот коллегиальный орган, в который я также вхожу, учитывает все мнения и предложения. Коммерческая комиссия позволяет в реальном времени оперативно принимать решения. Например, по заключению долгосрочных контрактов, по их стоимости, по привлечению или обеспечению газом новых крупных, серьезных и перспективных потребителей", - добавил гендиректор "Газпром межрегионгаза".
Повышение цены значительно сократило дисконт биржевого газа к цене прямых договоров "Газпрома", а также сократило радиус распространения (от мест добычи) регионов, для которых покупка биржевого газа выгоднее, чем выборка договорного. Сократилось число участников торгов как со стороны независимых покупателей, так и региональных газовых компаний - сбытовых "дочек" "Газпрома".
Дисбалансировка
Объем торгов за год вырос на 25% - до 16,047 млрд куб. м, в том числе объем продаж газа "Газпрома" - на 10%, до 12,169 млрд куб. м, объем покупок "Газпрома" - 8,666 млрд куб. м.
На "дне" кризиса независимые производители (главным образом "Роснефть") вывели на биржу огромные объемы невыбранного потребителями газа, вызвав значительное снижение цены. И все же по итогам 2020 года "Роснефть" оказалась больше покупателем (2,577 млрд куб. м), чем продавцом (1,383 млрд куб. м). В 2021 году "Роснефть" запускает новые добычные мощности - Харампурское месторождение с добычей в 10 млрд куб. м, что может повлиять как на предложение, так и на спрос со стороны этого игрока.
Среди продавцов стабильно наращивает объем продаж "дочка" "Белоруснефти" ОАО "Нефтяная компания "Янгпур". За год она удвоила объем реализации газа.
В конце декабря СПбМТСБ объявила о начале применения технологии коммерческой балансировки, начиная с объемов с поставкой на январь 2021 года. Она предусматривает ежесуточный юридически значимый учет по торговым товарным счетам (ТТС) Оператора товарных поставок ООО "ОТП ТЭК" отобранного покупателем природного газа и возможность самостоятельной оперативной реализации невыбранных покупателем объемов газа на суточных торгах. Торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году с месячных торгов, в 2016 году развились до суточных торгов. Балансировка должна была стать следующим шагом в развитии торговли газом, но ее запуск затянулся надолго. Процесс сопровождался громкими скандалами на бирже и в итоге ее покинул управляющий директор по рынку газа Александр Петров. Торги газом, достигнув в 2017 году своего максимального объема (20,3 млрд куб. м), далее начали деградировать: в 2018 они упали до 15 млрд куб. м, а в 2019 - до 12,9 млрд куб. м. В июле 2020 года СПбМТСБ уже объявляла о запуске балансировки официальным пресс-релизом, но случился фальстарт, в декабре биржа снова объявляет о начале работы балансировки.
Ниже приводятся расчетные данные об участниках торгов за год, в млн куб. м.
|весь год
|месяц
|2020
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|ОБОРОТ
|16 047
|1 140
|1 845
|1 478
|1 203
|915
|1 221
|1 539
|1 729
|664
|1 775
|1 248
|1 289
|ЦЕНА
|3 492
|3 470
|3 452
|3 436
|3 410
|3 360
|3 464
|3 489
|3 659
|3 700
|3 705
|3 704
|ПРОДАВЦЫ
|ООО "Газпром межрегионгаз"
|12 168,523
|1 089,893
|1 584,788
|1 204,059
|484,140
|317,117
|510,849
|1 437,755
|1 560,054
|456,547
|1 180,078
|1 150,844
|1 192,400
|ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
|1 382,714
|521,433
|463,059
|398,222
|ПАО "НОВАТЭК"
|1 568,222
|199,760
|199,298
|126,441
|67,444
|236,710
|24,417
|86,166
|107,137
|520,849
|ОАО "Нефтяная компания "Янгпур"
|839,105
|40,544
|48,572
|55,737
|65,314
|67,374
|75,078
|76,948
|82,960
|81,149
|63,304
|90,236
|91,891
|ООО "Газ-Ойл трейдинг"
|86,474
|9,664
|11,840
|18,747
|3,922
|0,456
|19,198
|11,129
|6,511
|5,009
|ООО "ТК Инжиниринг"
|1,961
|1,961
|ПОКУПАТЕЛИ
|"РОСНЕФТЬ"
|АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания"
|2 405,067
|114,806
|212,442
|200,370
|363,571
|24,334
|580,762
|515,793
|392,989
|АО "СЛ-Трейдинг"
|171,747
|34,661
|37,169
|99,917
|"НОВАТЭК"
|ООО "НОВАТЭК-Пермь"
|50,032
|50,032
|ООО "НОВАТЭК-Челябинск"
|140,596
|100,227
|40,369
|ООО "НОВАТЭК-Кострома"
|21,727
|21,727
|"ГАЗПРОМ"
|8 666,065
|484,016
|918,208
|1 199,373
|815,712
|616,908
|776,004
|969,997
|989,669
|311,573
|833,485
|266,711
|484,409
|ООО "АСИС инвест"
|2 547,248
|138,079
|308,051
|461,339
|377,311
|195,033
|376,206
|300,474
|300,519
|88,230
|2,006
|АО "Газпром межрегионгаз Казань"
|33,979
|9,005
|14,983
|9,991
|ООО "Газпром межрегионгаз Самара"
|1 747,898
|14,102
|198,538
|272,371
|208,477
|183,330
|220,608
|275,233
|101,150
|254,108
|19,982
|ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
|1 063,587
|44,223
|83,514
|114,241
|40,286
|74,523
|81,555
|331,364
|143,754
|46,486
|45,802
|4,686
|53,155
|ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
|516,730
|50,145
|70,731
|48,205
|0,988
|1,982
|28,414
|16,097
|0,246
|147,921
|64,463
|87,538
|ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
|466,260
|2,394
|122,083
|91,512
|1,891
|1,793
|1,209
|2,197
|177,630
|2,997
|62,554
|ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"
|123,653
|18,440
|13,963
|6,900
|3,281
|2,723
|3,399
|5,270
|8,236
|11,073
|15,778
|13,708
|20,882
|ООО "Газпром межрегионгаз Рязань"
|156,333
|11,155
|14,148
|12,679
|11,530
|17,633
|19,512
|19,547
|13,415
|0,472
|16,338
|10,089
|9,817
|ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"
|123,904
|5,779
|1,497
|5,276
|0,398
|0,179
|5,872
|6,053
|52,332
|17,730
|10,022
|9,252
|9,514
|ООО "Газпром межрегионгаз Киров"
|35,052
|4,576
|4,574
|0,398
|0,498
|0,330
|6,712
|3,507
|2,547
|1,601
|4,307
|6,003
|ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"
|45,001
|6,248
|4,785
|4,877
|4,782
|4,923
|4,795
|4,796
|4,896
|4,898
|ООО "Газпром межрегионгаз Псков"
|21,727
|1,199
|1,600
|1,491
|0,900
|0,733
|1,300
|1,462
|5,390
|1,547
|0,898
|1,968
|3,238
|АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
|198,197
|18,882
|45,190
|58,070
|2,390
|2,176
|14,670
|17,180
|14,341
|22,798
|1,001
|1,499
|ООО "Газпром межрегионгаз Омск"
|10,106
|3,535
|2,125
|2,103
|2,342
|ООО "Газпром межрегионгаз Ухта"
|92,582
|1,494
|21,454
|11,149
|10,837
|10,434
|9,900
|8,998
|13,263
|1,944
|1,402
|1,705
|ООО "Газпром межрегионгаз Курган"
|5,123
|1,610
|1,512
|1,001
|0,200
|0,800
|ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
|0,300
|0,300
|ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"
|6,892
|0,996
|0,994
|0,997
|0,697
|0,498
|0,201
|0,202
|0,201
|0,710
|0,996
|0,200
|0,200
|ООО "Газпром межрегионгаз Брянск"
|2,093
|0,100
|0,199
|0,299
|0,299
|0,297
|0,299
|0,301
|0,100
|0,100
|0,100
|ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
|14,526
|5,028
|1,705
|0,200
|0,400
|3,498
|0,891
|0,907
|0,899
|0,498
|0,499
|ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
|114,616
|3,880
|8,861
|12,424
|15,675
|13,167
|0,302
|50,326
|6,299
|3,682
|ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"
|107,056
|1,515
|1,997
|100,466
|0,200
|1,368
|1,511
|ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск"
|9,129
|2,003
|1,798
|1,394
|0,398
|0,905
|1,206
|1,425
|ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
|78,516
|16,615
|14,821
|17,186
|29,893
|ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
|83,823
|5,792
|6,001
|10,815
|5,974
|9,052
|11,880
|17,276
|17,032
|ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола"
|5,198
|0,702
|4,496
|ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
|20,362
|2,690
|2,494
|2,390
|1,593
|1,789
|2,377
|3,517
|3,512
|ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"
|14,388
|3,304
|3,299
|1,895
|1,095
|1,093
|1,194
|1,108
|1,399
|ООО "Газпром межрегионгаз Липецк"
|1,768
|0,493
|1,275
|ООО "Газпром межрегионгаз Курган"
|2,415
|0,605
|0,606
|0,603
|0,600
|ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"
|19,920
|9,907
|10,013
|ООО "Газпром межрегионгаз Тула"
|37,147
|37,147
|ООО "Газпром межрегионгаз Курск"
|4,981
|4,981
|ПАО "Газпром нефть"
|311,836
|34,968
|55,256
|21,343
|9,951
|9,936
|19,027
|20,397
|53,027
|29,967
|57,964
|ПАО "Территориальная генерирующая компания №1"
|643,719
|89,658
|119,828
|39,817
|39,798
|29,764
|30,014
|65,033
|99,890
|129,920
|НЕЗАВИСИМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
|4 591,766
|506,617
|677,140
|278,467
|387,498
|298,542
|444,856
|368,754
|375,940
|328,123
|361,113
|264,941
|299,775
|АО "ВО "Промсырьеимпорт"
|1 564,434
|180,590
|131,202
|131,229
|144,478
|75,352
|96,678
|142,372
|144,215
|104,953
|116,485
|139,962
|156,919
|ООО "Газораспределение"
|517,500
|172,009
|345,492
|ООО "ЕвроХим-Энерго"
|590,398
|149,211
|101,054
|122,085
|7,658
|63,642
|106,482
|40,266
|ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР"
|439,864
|39,851
|39,875
|39,757
|39,720
|39,649
|40,187
|39,961
|40,815
|40,020
|39,956
|40,072
|ПАО "Акрон"
|215,473
|1,497
|45,596
|60,403
|52,964
|55,013
|ООО "Мособлгазпоставка"
|54,542
|11,554
|3,430
|39,559
|ООО "Алгоритм Топливный Интегратор"
|143,406
|7,315
|12,800
|5,239
|25,482
|8,668
|9,303
|9,304
|16,767
|9,461
|7,803
|6,395
|24,870
|ООО "Омский завод технического углерода"
|71,843
|15,839
|13,722
|13,751
|13,531
|14,999
|ООО "Национальная энергетическая компания"
|74,293
|7,886
|5,106
|4,750
|5,427
|5,398
|6,435
|6,440
|6,037
|6,406
|6,554
|6,860
|6,994
|ООО "Средневолжская газовая компания"
|38,075
|3,532
|4,031
|3,916
|2,687
|1,917
|1,616
|2,213
|2,495
|3,751
|3,913
|4,006
|3,998
|ООО "Маяк-Энергоресурс"
|42,561
|4,459
|3,882
|3,946
|1,770
|2,478
|3,287
|3,178
|5,687
|0,266
|6,801
|4,286
|2,519
|ООО "ТК Инжиниринг"
|269,300
|43,027
|45,787
|44,772
|44,448
|45,596
|2,943
|42,477
|0,040
|0,211
|ОАО "Щекиноазот"
|70,290
|9,905
|20,108
|19,981
|20,297
|ООО "ЕЭС-Гарант"
|45,406
|11,953
|5,888
|2,992
|2,405
|1,789
|0,893
|1,105
|1,398
|5,077
|6,308
|2,698
|2,899
|ООО "Т-ИНВЕСТ"
|3,958
|0,121
|0,100
|0,501
|0,201
|0,202
|0,199
|0,020
|0,229
|0,021
|0,330
|0,400
|1,633
|АО "Энергосбытовая компания "Восток"
|7,566
|1,394
|1,097
|1,001
|2,453
|1,621
|ПАО "Т Плюс"
|27,612
|4,973
|6,268
|0,199
|15,073
|0,100
|0,999
|ООО "Газоснабжающая организация"
|2,205
|0,202
|0,101
|0,402
|0,700
|0,800
|ООО "СОВИНК"
|163,801
|14,644
|19,070
|18,307
|0,080
|0,020
|37,214
|37,419
|35,924
|0,010
|0,040
|0,492
|0,582
|АО Комбинат хлебопродуктов "Злак"
|1,808
|0,100
|0,203
|0,306
|0,301
|0,400
|0,500
|ОАО "Самарагаз"
|3,709
|0,202
|0,303
|0,301
|0,300
|0,202
|0,303
|0,302
|0,399
|0,296
|0,300
|0,401
|0,400
|ООО "ЮЗА-Агро"
|0,402
|0,202
|0,100
|0,100
|ПАО "Фортум"
|51,415
|12,450
|31,890
|0,995
|0,498
|0,797
|1,590
|0,302
|0,399
|0,099
|0,400
|1,896
|0,100
|АО "Салаватстекло"
|54,301
|8,613
|7,640
|8,167
|8,586
|13,752
|7,544
|ПАО "Энел Россия"
|74,802
|4,037
|45,198
|25,567
|АО "Группа "Илим"
|11,949
|3,997
|1,988
|1,981
|1,979
|2,004
|ЗАО "Энергопромышленная компания"
|34,433
|4,483
|4,785
|6,868
|5,574
|6,350
|6,373
|ООО "СБ Брокер"
|1,371
|0,404
|0,484
|0,483
|ПАО "Пермская энергосбытовая компания"
|13,246
|5,279
|4,683
|3,285
|ООО "Региональная Энергетическая Компания"
|1,598
|0,100
|0,599
|0,898
|ООО "СИТЭК"
|0,202
|0,202